Adžarijos autonominės respublikos sveikatos apsaugos ministras Zaalas Mikeladzė žurnalistams sakė, kad dar 10 žmonių buvo išvežti į miesto ligonines. Pasak jo, dauguma nukentėjusiųjų apsinuodijo dūmais, o du jų susižeidė mėgindami ištrūkti iš degančio pastato. „Šiuo metu ligoninėse nėra patyrusių nudegimų“, – sakė ministras ir pridūrė, kad nei vienas iš nukentėjusiųjų nėra kritiškai sužeistas. Pasak Z. Mikeladzės, tarp nukentėjusiųjų esama Gruzijos ir Turkijos piliečių. Ministras pažymėjo, kad prie žuvusiųjų kūnų jokių dokumentų nebuvo rasta, tad jų atpažinimas gali užtrukti. Susiję straipsniai: Gruzijos premjeras pertvarko savo kabinetą Gruzijos žiniasklaida: Interpolo ieškomas M. Saakašvilio bendražygis sulaikytas Ukrainoje Gruzijos vidaus reikalų ministerija savo ruožtu nurodė, kad kovodami su liepsnomis nukentėjo trys ugniagesiai, jie buvo išvežti į ligoninę. VRM pranešime sakoma, kad pirmasis pranešimas apie gaisrą pagalbos telefonu buvo gautas 20 val. 1 min. vietos (18 val. Lietuvos) laiku.. Ministerija pažymėjo, kad su liepsnomis kovoja 12 ugniagesių brigadų ir apie 100 ugniagesių. Taip pat laukiama pastiprinimo iš kaimyninių rajonų. Batumio meras Laša Komachidzė sakė žurnalistams, kad iš „Leogrand“ evakuoti žmonės perkeliami į kitus viešbučius. Gruzijos 1-asis televizijos kanalas anksčiau pranešė, kad gaisras veikiausiai kilo SPA centre, kur tuo metu buvo „Mis Gruzija“ gražuolės. Televizija nurodė, kad merginos iš degančio pastato buvo evakuotos ugniagesių kopėčiomis. Kaip pranešama, žmonių evakuacija tęsiasi. Manoma, kad SPA centre buvo iki 50 žmonių. Viena iš „Mis Gruzija“ organizatorių Ija Kicmarišvili žurnalistams sakė, kad visos konkurso dalyvės yra saugios.

