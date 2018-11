Pasak pareigūnų, šių veiksmų imtasi aptikus įtartiną lagaminą. Barselonos policijos atstovė sakė, kad trečiadienio rytą į centrinę miesto geležinkelio Santso stotį išvyko pareigūnų būrys, kuris specializuojasi sprogmenų srityje. Anot policijos, stoties saugumo pareigūnai 8 val. vietos (9 val. Lietuvos) laiku viename lagamine aptiko daiktą, panašų į sprogmenį.

