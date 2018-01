Katalonijos parlamentas į Briuselį pabėgusį C. Puigdemont'ą antradienį turėjo išrinkti regiono prezidentu. Tačiau parlamento pirmininkas Rogeris Torrent'as posėdį atidėjo. C. Puigdemont'o išrinkimas turi vykti su „visomis garantijomis“ spalį Madrido nušalintam regiono prezidentui, sakė R. Torrent'as. Ispanija yra išdavusi C. Puigdemont'o arešto orderį.

Ispanijos Konstitucinis teismas šeštadienį nusprendė, kad C. Puigdemont'as privalo fiziškai būti posėdyje, jog galėtų būti išrinktas. Jei sugrįžtų, jam gresia būti suimtam dėl sukilimo, maišto ir valstybės lėšų švaistymo.

Parlamento pirmininkas R. Torrent'as priklauso Katalonijos kairiajai respublikonų partijai (ERC), kuri yra už regiono nepriklausomybę. Dvi kitos partijos iš nepriklausomybės šalininkų stovyklos griežtai sukritikavo posėdžio atidėjimą.