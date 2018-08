„Prasideda paskutinis derybų etapas. Sutarėme, kad ES ir JK nuo šiol derėsis nuolat“, – teigė M. Barnier po susitikimo su Britanijos „Brexit“ sekretoriumi Dominicu Raabu. „Dominicas ir aš reguliariai susitiksime padaryti apžvalgos ir vesti derybas į priekį“, – pridūrė ES derybininkas. „Brexit“ derybos atsidūrė aklavietėje dėl tokių svarbių klausimų, kaip išvengti realios sienos tarp ES narės Airijos ir Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos, arba dėl būsimų prekybos santykių tarp Londono ir Briuselio. Abi pusės dar turi kelis mėnesius, kad prieš spalio viduryje vyksiantį ES viršūnių susitikimą pasiektų susitarimą dėl JK išstojimo iš Bendrijos, turinčio įvykti 2019-ųjų kovo 29-ąją. Susiję straipsniai: Po „Brexit“ be sutarties JK gali pristigti vaistų Britanija ragina JAV ir Europą griežtinti toną Rusijai D. Raabas, kurio pirmtakas Davidas Davisas liepą atsistatydino dėl nesutarimų su premjere Theresa May, teigė, kad kitą savaitę vėl vyks į Briuselį derybų. „Sutarėme, kad mums reikia suintensyvinti derybas“, – sakė D. Raabas. „Jei abiejose pusėse bus tokios ambicijos, pragmatizmas ir energija, esu įsitikinęs, kad spalį galėsime pasiekti susitarimą“, – pridūrė jis. Iki šiol kas kelias savaites vyko atskiri „Brexit“ derybų raundai, tačiau D. Raabui perėmus vyriausiojo britų derybininko pareigas, jų eiga gerokai suintensyvėjo. D. Raabas tvirtina, kad Britanija turi būti pasirengusi „visiems atvejams“, tačiau sumenkino šnekas, kad Britanijai gali tekti trauktis iš ES neturint jokio susitarimo. „Mūsų veiksmai kalba garsiau už žodžius. Esame čia, vėl susitinku su Micheliu, turėčiau grįžti (į Briuselį) kitą savaitę. Didinsime derybų intensyvumą politiniu lygiu – dėl to susitarėme“, – teigė Britanijos derybininkas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.