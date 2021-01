Jo pareiškimas, kurį patvirtina pasiūlymo kopija, pakursto ginčą su Londonu šiuo klausimu.

Britų popmuzikos žvaigždės, tarp jų „Radiohead“ lyderis Thomas Yorke'as, pasmerkė britų vyriausybę, neužtikrinusią bevizio režimo.

Tačiau britų ministras pirmininkas Borisas Johnsonas trečiadienį JK parlamentarams sakė: „Tai netiesa... Mes norėjome abipusių teisių muzikantams gastroliuoti.“

Savo pranešime reporterių grupei, kurioje buvo Belgijos laikraščio „L'Echo“ atstovų, M. Barnier pabrėžė, kad Britanija per derybas buvo pasiryžusi atsisakyti judėjimo laisvės.

„Labai apgailestavau, kad britai neturėjo didesnių ambicijų dėl žmonių mobilumo“, – sakė jis.

„Nuo praėjusio kovo teikėme gana ambicingus pasiūlymus kalbant apie mobilumą, taip pat ir tokioms specifinėms kategorijoms kaip žurnalistai, atlikėjai, muzikantai ir kiti. Bet susitarimui reikia dviejų [šalių]", – pažymėjo jis.

Pagal praėjusį mėnesį sudarytą ES ir JK susitarimą dėl santykių po „Brexito“ tik nedidelei grupei darbuotojų leidžiama be vizos nuvykti į kitos susitarimo šalies teritoriją atlikti tam tikrų darbų, be to, kai kuriose ES šalyse tai reglamentuos nacionaliniai įstatymai.

Be vizų galės keliauti verslininkai, vykstantys į susitikimus ar muges, žmonės vykstantys dirbti toje pačioje kompanijoje, turizmo darbuotojai.

Muzikantų, aktorių, kitų atlikėjų, žurnalistų šiame sąraše nėra. Tai reiškia, kad kai kuriose ES šalyse jiems reikės gauti vizas, leidimus ir/ar muitinės leidimus įrangai.

Kadangi jie dirbtų apmokamą darbą, dauguma atvejų jie negalėtų pasinaudoti turistams ir kitiems trumpam atvykstantiems lankytojams numatyta galimybe lankytis be vizų 90 dienų.

B. Johnsonas, regis, supainiojo šias dvi sistemas, kai parlamentarams pasakė: „Turime teisę JK muzikantams važiuoti groti kitose Europos šalyse, ES šalyse, 90 dienų iš 180.“