„Kaip sakė (Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as) Junckeris, itin svarbu mums būti pasirengusiems bet kokiems galimiems scenarijams, ir turime pasitelkti visas skubias priemones“, – sakė derybininkas Europos Parlamente. Jis priminė, kad iki numatyto Britanijos išstojimo iš ES liko mažiau nei 60 dienų. M. Barnier taip pat sakė, kad Britanijos vyriausybės vadovė Theresa May pirmą kartą atvirai pasisakė už tai, kad būtų atnaujintos derybos dėl šalies išstojimo iš ES sąlygų. „Ji netgi dar prieš balsavimą (antradienį) vakare atsiribojo nuo susitarimo, dėl kurio pati vedė derybas ir dėl kurio mes susitarėme“, – kalbėjo M. Barnier. Jis pridūrė, kad Britanijos vyriausybė tokiu būdu parodė akivaizdų palaikymą įtakingo konservatoriaus įstatymų leidėjo Grahamo Brady pateiktai pataisai, siūlančiai kontroversišką „apsidraudžiamąją priemonę“ (backstop), kurios tikslas – išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, pakeisti kažkokia alternatyva. Susiję straipsniai: Merkel atstovas: „Brexit“ sutarties persvarstymo darbotvarkėje nėra May siekiant nuolaidų, ES „Brexit“ pareigūnai akcentuoja vieningą bloko poziciją Tuo pat metu Bendruomenių Rūmai atmetė išstojimo be sutarties scenarijų, tačiau nenurodė jokių priemonių, galinčių padėti to išvengti, sakė M. Barnier. Jis pabrėžė, kad vadinamoji apsidraudžiamoji priemonė yra dalis „Brexit“ susitarimo, ir „dėl šio susitarimo nebus rengiamos naujos derybos“. „Padėtį, kurioje mes šiandien esame po labai ilgų ir unikalių derybų, norėčiau kvalifikuoti kaip labai rimtą“, – sakė M. Barnier. „Mums susitarimas dėl išstojimo yra ir bus geriausia ir vienintelė priemonė užtikrinti tvarkingą Jungtinės Karalystės pasitraukimą ir organizuotu būdu įgyvendinti mūsų gerbiamą suverenų sprendimą palikti Europos Sąjungą, priimtą daugumos Britanijos piliečių balsais“, – kalbėjo jis. Manau, galime įgyvendinti šį tikslą, su sąlyga, kad būsime realistai, toliaregiai, pagarbūs bei atsakingi – tiek vieni, tiek kiti“, – pridūrė ES vyriausiasis derybininkas.

