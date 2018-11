Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May sekmadienį baigė 17 mėnesių trukusias sudėtingas derybas su Briuseliu ir pasirašė susitarimą dėl išstojimo sąlygų su kitų 27 ES valstybių lyderiais. Tačiau dabar jos laukia nelengva užduotis užsitikrinti parlamento pritarimą šiam dokumentui. Kai kas Londone vis dar viliasi geresnių prekybos susitarimų, panašių į Briuselio susitarimus su Kanada, Šveicarija ir Norvegija ar net geresnių už juos. Tačiau M. Barnier, atkartodamas Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junkerio ir pačios Th. May žodžius per sekmadienio viršūnių susitikimą, sakė: „Ant stalo esantis susitarimas yra vienintelis, geriausias įmanomas.“ Pasak M. Barnier, vietoje naujų derybų dėl išstojimo susitarimo Britanija ir ES dabar turėtų sutelkti dėmesį į ambicingų būsimų santykių, kurie būtų glaudesni ir geresni už paprastą laisvosios prekybos paktą, kūrimą. Kreipdamasis į Europos Parlamentą M. Barnier sakė, kad būsimi santykiai apims „prekes, paslaugas, skaitmeninę ekonomiką, piliečių judėjimą, transportą, viešuosius kontraktus, energetiką, saugumą ir, žinoma, užsienio politiką.“ „Partnerystė su Jungtine Karalyste neturės precedento kalbant apie platumą ir bendradarbiavimo temų skaičių“, kol bus gerbiama sutarta politinė deklaracija dėl būsimų ryšių, sakė jis.

