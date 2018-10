„Atsakymas yra taip“, – pareiškė jis radijui „France Inter“, paklaustas, ar Airijos sienos klausimas gali sužlugdyti derybas dėl susitarimo. „Manau, kad mums reikia susitarimo. Dar nesu įsitikinęs, kad jį turėsime. Tai yra sudėtinga, bet įmanoma“, – teigė M. Barnier. ES lyderiai ketvirtadienį perspėjo Britaniją, jog nebesiūlys Londonui jokių nuolaidų, kad būtų išeita iš „Brexit“ derybų aklavietės, tačiau sakė esantys įsitikinę, kad susitarimą dar įmanoma pasiekti iki kitų metų kovo pabaigos, kai JK išstos iš Bendrijos. Briuselyje vykęs ES viršūnių susitikimas baigėsi nepasiekus jokios pažangos dėl „Brexit“, Britanijos premjerei Theresai May nepateikus jokių naujų pasiūlymų, išskyrus tai, kad ji sutiktų apsvarstyti ilgesnio pereinamojo laikotarpio galimybę. Nuo pat 2016-ųjų referendumo, kai Britanija nusprendė trauktis iš ES, Th. May sunkiai sekėsi suderinti savo euroskeptiškos Konservatorių partijos reikalavimus su derybų su Briuseliu realybe. Premjerės sudėtingą situaciją atskleidė ir Londone kilęs pasipiktinimas dėl jos pasiūlymo pratęsti pereinamąjį laikotarpį po „Brexit“, kad būtų išspręstas sudėtingas Airijos ir Šiaurės Airijos sienos klausimas. Derybininkų diskusijos įstrigo dėl „apsidraudžiamųjų priemonių“, turinčių išlaikyti sieną tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos atvirą, kol bus pasirašyta didesnio masto prekybos susitarimas, turintis užtikrinti, kad papildomi muitinės tikrinimai prie sienos nebūtų vykdomi. Britanija siūlėsi laikinai laikytis ES muitinės taisyklių, bet blokas nori, kad toks laikotarpis neturėtų galutinės datos. Tačiau tokie Briuselio planai atrodo nepriimtini euroskeptiškiems Konservatorių partijos nariams. ES taip pat kelia galimybę, kad tik bloko muitų sąjungos ir bendrosios rinkos taisyklės liktų galioti tik Šiaurės Airijai, bet Britanija tokį scenarijų atmeta, nes jis esą pažeistų Jungtinės Karalystės vientisumą. Anksčiau abi pusės ne kartą yra pareiškusios, kad ateinančių metų kovo 29 dieną numatytas Britanijos pasitraukimas iš ES nesudarius susitarimo ar neparengus gairių dėl tolimesnių santykių būtų ekonominė ir diplomatinė katastrofa.

