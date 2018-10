Didžiosios Britanijos žiniasklaida įvardijo du įtariamuosius GRU agentus kaip asmenis, atsakingus už buvusio Rusijos slaptojo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimą šalies Solsberio mieste. Tada ir prasidėjo: vienas skandalingas faktas keitė kitą.

Štai netrukus paaiškėjo, kad vienas iš tų įtariamųjų – įvardytas kaip GRU pulkininkas Anatolijus Čepiga – prieš tai buvo susijęs su konfliktu Rytų Ukrainoje ir 2015 metais įvykdytu Čečėnijos sukilėlių vado Abduvachido Edelgirijevo nužudymu Ankaroje.

Spalio 4 dieną Nyderlandų pareigūnai pasidalino informacija apie GRU operaciją jų šalyje: pasirodo, rusai planavo sutrikdyti Cheminio ginklo draudimo organizacijos veiklą ir sukliudyti 2014 metų tragedijos, kai virš Ukrainos buvo numuštas Malaizijos keleivinis lėktuvas, tyrimui.

Bene pats įdomiausias ir šokiruojantis įrodymas – taksi čekis, įrodantis, kad vienas iš įtariamų vyrų į Maskvos oro uostą važiavo tiesiai iš GRU būstinės.

The most amazing revelation for me today was that GRU operatives got their taxi diver to fill in out a full receipt. With a stamp. In two decades in Moscow that has never happened to me before. They actually had to try to get caught. pic.twitter.com/0UwpyMBJuw— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 4, 2018