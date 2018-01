„Jungtinių Valstijų prezidentas yra puikus žmogus“, – radijui „SiriusXM“ trečiadienį vakare sakė ultrakonservatyvaus žiniasklaidos leidinio „Breitbart News“ vykdantysis direktorius St. Bannonas. „Žinote, kad visada jį remiu, ar tai būtų keliaujant po šalį, transliuojant Trumpo stebuklingąsias kalbas laidoje ar tinklalapyje“, – pridūrė jis.. Tokią piktą prezidento reakciją išprovokavo paskelbtos šokiruojančios ištraukos iš naujos Michaelo Wolffo knygos, kurioje S. Bannonas, kaip teigiama, D. Trumpo vyriausio sūnaus susitikimą su viena Kremliui artima teisininke pavadino „išdavikišku“ ir „nepatriotišku“. „Steve'as Bannonas neturi nieko bendra su manimi ar prezidento institucija. Kai jis buvo atleistas iš pareigų, jis prarado ne tik darbą, bet ir protą“, – teigė D. Trumpas rašytiniame savo pareiškime. S. Bannonas buvo vienas pagrindinių D. Trumpo netikėtos pergalės 2016 metų prezidento rinkimuose architektų ir šešis mėnesius dirbo prezidento vyriausiuoju Baltųjų rūmų strategu. D. Trumpo teisininkas Charlesas Harderis S. Bannonui pateikė veiklos sustabdymo laišką, kuriame sakoma, kad S. Bannonas, kalbėdamasis su knygos autoriumi, pažeidė susitarimą dėl informacijos neatskleidimo.

