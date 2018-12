41 metų Paryžiaus gyventojas buvo nušautas miesto centre esančiame daugiabutyje po ginčo su policijos seržantu majoru, kuris apklausė turisto merginą tailandietę. „Jie buvo girti... jie pradėjo ginčytis ir muštis, bet policininkas negalėjo apsiginti“, – naujienų agentūrai AFP sakė Tailando imigracijos policijos vadovas Surachate Hakpanas. „Policininkas atsekė jį iki namų ir dukart į jį šovė“, – pažymėjo policijos viršininkas ir pridūrė, kad auka gyveno Tailande kelis mėnesius. Pareigūnas buvo suimtas, „bus atleistas... ir teisiamas nužudymo byloje“, nurodė Surachate Hakpanas. Policija šiuo metu ieško antro įtariamojo, nufilmuoto stebėjimo kamerų. Tailando žiniasklaidos išplatintose nuotraukose matyti prie spurgų parduotuvės kraujo klane gulintis vyras. Bankokas yra vienas lankomiausių miestų visame pasaulyje ir garsėja savo maistu bei energingu naktiniu gyvenimu, kurio didžioji dalis vyksta aplink Nanos rajoną, kur ir buvo nužudytas turistas. Tailandas taip pat liūdnai pagarsėjęs savo ginklų kultūra, nes apsvaigusiųjų ginčai, verslininkų nesutarimai ir žlungantys romanai dažnai sprendžiami smurtu.

