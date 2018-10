Bausmė nuo penkerių iki dešimties metų laisvės atėmimo padidinta teismui išnagrinėjus prokuratūros skundą. Šis sprendimas paskelbtas kitą dieną po to, kai 73 metų Kh. Ziai teismas kitoje byloje skyrė septynerius metus nelaisvės. Tai smarkiai padidino spaudimą opozicijai artėjant gruodį vyksiantiems visuotiniams rinkimams. Laisvės atėmimo bausmė Kh. Ziai, vyriausybės vadovės Sheikh Hasinos politinei varžovei, buvo padvigubinta byloje dėl valstybės lėšų pasisavinimo. Nuosprendis toje byloje buvo paskelbtas vasarį. „Aukštasis teismas paliko galioti žemesnės instancijos paskelbtą apkaltinamąjį nuosprendį ir padidino laisvės atėmimo bausmės laiką nuo penkerių iki dešimties metų“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kovos su korupcija komisijos prokuroras Khurshidas A. Khanas. Didžiausia opozicinė Bangladešo nacionalistų partija (BNP), kuriai Kh. Zia toliau vadovauja iš kalėjimo, žadėjo antradienį visoje šalyje organizuoti protesto akcijos dėl pastarojo teismo sprendimo. Ši teismo nutartis yra skaudus smūgis BNP ir jos lyderei, kuri, net ir būdama už grotų, nepraranda menkos vilties gruodį vyksiančiuose visuotiniuose rinkimuose mesti iššūkį Sh. Hasinai. „Ji negalės varžytis rinkimuose, jei aukštesnės instancijos teismas nepanaikins nuosprendžio“, – naujienų agentūrai AFP sakė Bangladešo generalinis prokuroras Mahbubey Alamas. Kh. Ziai vasarį teismas skyrė penkerių metų laisvės atėmimo bausmę už lėšų, kurios turėjo atitekti našlaičių prieglaudai, pasisavinimą. Opozicijos lyderės šalininkai tvirtina, kad ši byla yra politiškai motyvuota. Vasarį paskelbtas nuosprendis išprovokavo neramumus didžiuosiuose 160 mln. gyventojų turinčios musulmoniškos valstybės miestuose. Čia vyko susirėmimai tarp opozicijos demonstrantų ir policijos bei valdančiosios partijos aktyvistų. Kh. Zia į politiką įsitraukė praėjusio amžiaus 9-o dešimtmečio viduryje, kai per nepavykusį perversmą buvo nužudytas jos vyras, buvęs karinis diktatorius Ziauras Rahmanas. Jai iškelta virtinė kitų bylų, susijusių su smurtu ir korupcija. Politikės advokatai tvirtina, kad jie visiškai nepagrįsti. Pati Kh. Zia sako, kad šiais kaltinimais siekiama atriboti jos šeimą nuo politikos. Kh. Zios šeima šį mėnesį patyrė dar vieną politinį smūgį, kai jos vyriausias sūnus ir tikėtinas politinis įpėdinis Tarique'as Rahmanas už akių buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Šiuo metu jis gyvena tremtyje Londone. T. Rahmanas buvo nuteistas už savo vaidmenį 2004 metais surengtame išpuolyje prieš Sh. Hasiną. Tąsyk per politinį mitingą sprogus kelioms granatoms žuvo mažiausiai 20 žmonių, o tuo metu opozicijai vadovavusi Sh. Hasina buvo sužeista. Pastaraisiais mėnesiais Kh. Zios sveikata smarkiai pašlijo. Ji laikoma nebeveikiančiame XIX amžiaus kalėjime Dakoje ir yra vienintelė jo kalinė. Anot gydytojo, dėl artrito politikė nebevaldo kairės rankos. Kh. Zios advokatai kaltina vyriausybę, kad ši kelia grėsmę Kh. Zios sveikatai, kalėjime neužtikrindama jai būtinos specialistų priežiūros.

