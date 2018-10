Kh. Zios šalininkai šiuos kaltinimus laiko politiškai motyvuotais. Kh. Zia, ilgametė vyriausybės vadovės Sheikh Hasinos politinė varžovė, jau yra už grotų ir atlieka už valstybės lėšų pasisavinimą teismo vasarį jai skirtą penkerių metų laisvės atėmimo bausmę. Paskelbtas nuosprendis išprovokavo susirėmimus tarp policijos ir tūkstančių didžiausios opozicinės Bangladešo nacionalistų partijos (BNP) šalininkų. Kh. Zia iš kalėjimo vadovauja šiai partijai. Teisėjas Mohammadas Akhtaruzzmanas pripažino 73 metų politikę kalta dėl piktnaudžiavimo įgaliojimais ir netinkamo 31,5 mln. Bangladešo takų (331 tūkst. eurų), kurie turėjo būti skirti labdaros fondui, panaudojimo. Naujausias nuosprendis dar sumažins jos galimybes gruodį vyksiančiuose visuotiniuose rinkimuose mesti iššūkį Sh. Hasinai, kaltinamai siekiant nutildyti savo politinius oponentus. Kh. Zios BNP kol kas nieko nekomentavo, tačiau opozicijos lyderės advokatai nekart yra apibūdinę šį teismo procesą kaip „politinį kerštą“. Anksčiau Sh. Hasinos sąjungininke buvusi Kh. Zia boikotavo 2014-aisiais vykusius visuotinius rinkimus, sugrąžinusius jos politinę oponentę į valdžią. Kh. Zia į politiką įsitraukė praėjusio amžiaus 9-o dešimtmečio viduryje, kai per nepavykusį perversmą buvo nužudytas jos vyras, buvęs karinis diktatorius. Jai iškelta virtinė kitų bylų, susijusių su smurtu ir korupcija. Politikės advokatai tvirtina, kad jie visiškai nepagrįsti. Pati Kh. Zia sako, kad šiais kaltinimais siekiama atriboti jos šeimą nuo politikos. Pastaraisiais mėnesiais politikės sveikata smarkiai pašlijo. Ji laikoma Dakos centriniame kalėjime ir yra vienintelė jo kalinė. Pirmadienį Kh. Zia nedalyvavo teismo posėdyje, nes dėl įvairių negalavimų gydoma ligoninėje. Specialus kambarys kalėjime buvo paverstas laikina teismo sale, kad procesas vyktų sparčiau. Kh. Zios advokatai dėl to pateikė skundą, pareiškę, jog tai prieštarauja Konstitucijai. Kh. Zios šeima šį mėnesį patyrė dar vieną politinį smūgį, kai jos vyriausias sūnus ir tikėtinas politinis įpėdinis Tarique'as Rahmanas už akių buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Šiuo metu jis gyvena tremtyje Londone. T. Rahmanas buvo nuteistas už savo vaidmenį 2004 metais surengtame išpuolyje prieš Sh. Hasiną. Tąsyk per politinį mitingą sprogus kelioms granatoms žuvo mažiausiai 20 žmonių, o tuo metu opozicijai vadovavusi Sh. Hasina buvo sužeista.

