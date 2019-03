Bangladešo sostinėje užsiliepsnojo daugiaaukštis pastatas

„Įvykio vietoje dirba 19 ugniagesių brigadų. Prie kovos su liepsnomis prisidėjo ir Bangladešo karinės oro ir jūrų pajėgos“, – sakė Dakos centrinės priešgaisrinės tarnybos dispečerinės budėtojas Mohammadas Russelas.

Kol kas neaišku, ar biurų pastate, esančiame prabangiame komerciniame Bananio rajone, esama įstrigusių žmonių.

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti didelės liepsnos ir tiršti juodi dūmai.

Praeitą mėnesį per didelį gaisrą Dakos senamiestyje žuvo mažiausiai 70 žmonių, dar 50 buvo sužeisti.

#bangladesh#fire Several people is trapped in the tower and some man break the window and slide down from the electric line . it is very dangerous pic.twitter.com/bzFdTUhjU0