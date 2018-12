Visuotinius rinkimus temdė opozicijos kaltinimai valdžiai masiniu balsų klastojimu ir susirėmimai tarp konkuruojančių politinių partijų šalininkų, nusinešę 17 gyvybių.

Sh. Hasinos valdančioji Liaudies lyga ir jos politiniai sąjungininkai 300 vietų parlamente užsitikrino 288 vietas. Tuo tarpu pagrindinė opozicinė partija naujajame parlamente turės vos šešias vietas, informavo Rinkimų komisijos sekretorius Helalas Uddinas Ahmedas.

Sh. Hasinos vyriausybė ėmėsi griežtų priemonių prieš opoziciją, vadovaujamą Bangladešo nacionalistų partijos (BNP), kuri paragino Rinkimų komisiją anuliuoti sekmadienio balsavimo rezultatus.

„Reikalaujame, kad kiek įmanoma greičiau būtų surengti nauji rinkimai prižiūrint neutraliai vyriausybei“, – žurnalistams sakė opozicinių partijų aljansui vadovaujantis Kamalas Hossainas.

Rinkimų kampaniją lydėjęs kruvinas smurtas prasiveržė ir balsavimo dieną, nors valdžia ėmėsi griežtų saugumo priemonių ir visoje šalyje tvarkai užtikrinti dislokavo 600 tūkst. karių, policininkų ir kitų saugumo pajėgų pareigūnų.

Trylika žmonių žuvo per susirėmimus tarp Liaudies lygos ir BNP šalininkų. Tris žmones policininkai nušovė saugodami balsavimo vietas. Vieną policininką nušovė ginkluoti opozicijos aktyvistai, pranešė pareigūnai.

„Mes atiduosim tavo balsą“

71 metų Sh. Hasina giriama už tai, kad per savo valdymo dešimtmetį šioje neturtingoje Azijos valstybėje skatino ekonomikos augimą ir priėmė rohinjus, bėgusius nuo kariškių represijų kaimyniniame Mianmare.

Tačiau kritikai premjerę kaltina dėl jai siekiant išsilaikyti valdžioje didėjančio autoritariškumo ir opozicijos slopinimo, įskaitant nesutaikomos priešininkės Khaledos Zia įkalinimą 17-ai metų dėl kaltinimų kyšininkavimu, kuriuos ji vadina politiškai motyvuotais.

BNP vadovaujamas opozicijos aljansas apkaltino Sh. Hasinos partiją daugkartiniu balsavimu ir kitomis neteisėtomis priemonėmis rezultatams paveikti.

BNP atstovas Syedas Moazzemas Hossainas Alalas žurnalistams sakė, kad būta pažeidimų balsuojant dėl 221 vietos parlamente iš 300.

Rinkimų komisijos atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad gauti „keli pranešimai dėl įtariamų pažeidimų“ ir kad atliekamas tyrimas.

Sh. Hasina šių kaltinimų kol kas nekomentavo, bet prieš balsavimą tvirtino, kad rinkimai bus laisvi ir teisingi.

Rinkėjas Atiaras Rahmanas iš centrinio Narajangandžo rajono skundėsi, kad valdančiosios partijos aktyvistai jį sumušė.

„Jie pasakė man nesivarginti: „Mes atiduosim tavo balsą“, – AFP tvirtino jis.

Pasak opozicijos, neramumai buvo kurstomi siekiant atgrasyti rinkėjus, o rinkimų apylinkių pareigūnai skelbė, kad žmonių aktyvumas buvo mažas.

Įskaitant sekmadienio aukas, nuo lapkričio 8-osios, kai buvo paskelbta apie rinkimus, dėl su jais susijusio smurto žuvusių žmonių skaičius pasiekė 21, rodo oficialūs policijos duomenys.

Laisvi ir teisingi?

Ekspertai sako, jog Sh. Hasinos pergalę temdys kaltinimai, kad ji trukdė savo oponentų kampanijai ir bauginimu privertė žmones už ją balsuoti.

„Šie rezultatai galėtų paveikti mūsų demokratinę sistemą ir taip pat galėtų pakenkti valstybės institucijoms“, – AFP sakė buvęs rinkimų komisijos narys Sakhawatas Hussainas.

Vienas vyras Dakos gatvėje, kuris bijojo nurodyti savo vardą, pirmadienį sakė: „Kokia prasmė ką nors sakyti? Turime priimti rezultatus ir faktą, kad turime suparalyžiuotą opoziciją.“

Opozicija teigia, kad per rinkimų kampaniją buvo sulaikyta daugiau kaip 15 tūkst. jos aktyvistų, todėl ji prarado galimybę mobilizuoti paprastų žmonių paramą.

35 jos kandidatai buvo arba areštuoti dėl, kaip teigiama, sufabrikuotų kaltinimų, arba diskvalifikuoti teismų, kuriuos, kaip teigia Sh. Hasinos oponentai, premjerė visiškai kontroliuoja.

„Human Rights Watch“ ir kitos tarptautinės organizacijos smerkė griežtas priemones prieš opoziciją ir sakė, jog tai sukūrė baimės atmosferą, galėjusią sutrukdyti opozicinių partijų šalininkams balsuoti.

Jungtinės Valstijos taip pat reiškė susirūpinimą dėl šios musulmoniškos valstybės rinkimų patikimumo, o Jungtinės Tautos ragino labiau pasistengti, kad balsavimas būtų teisingas.

Pastaruosius tris dešimtmečius Bangladešą valdė tai Sh. Hasina, tai Kh. Zia – buvusios sąjungininkės, kurios vėliau tapo nesutaikomomis priešininkėmis.

Sh. Hasinos pergalė užtikrina jai trečią kadenciją iš eilės, o bendrai – jau ketvirtą.

Per 2014 metų rinkimus pergalė Sh. Hasinai – Bangladešo pirmojo prezidento Sheikho Mujiburo Rahmano dukrai – atiteko BNP pareiškus, kad balsavimas nebus laisvas ir teisingas, ir nusprendus jį boikotuoti.

Nuo to laiko teisių gynimo grupės kaltina Sh. Hasinos administraciją žodžio laisvės slopinimu sugriežtinus prieš žiniasklaidą nukreiptą įstatymą. Be to, Sh. Hasinos vyriausybė kaltinama dėl disidentų dingimo.

Sh. Hasina atmeta kaltinimus stiprėjančiu autoritariškumu, bet analitikai sako, kad ji ėmėsi griežtų priemonių bijodama, kad jauni rinkėjai atiduos pergalę BNP.

Anksčiau šiais metais Sh. Hasinos vyriausybė buvo kritikuojama už griežtus veiksmus prieš ne vieną savaitę trukusius masinius studentų protestus, kurie buvo paralyžiavę sostinę.