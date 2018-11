Ši grupuotė kaltinama nužudžiusi virtinę sekuliarių pažiūrų aktyvistų ir prisidėjusi prie kavinės Dakoje apsiausties, per kurią žuvo 22 žmonės. JMB yra daugiausiai žmonių nužudžiusi Bangladešo islamistų grupuotė. Khorshedas Alamas, vadinamas šios grupuotės „emyru“, buvo nušautas antradienį paryčiais vakariniame Šibgandžo mieste, sakė policijos atstovas spaudai Sonatonas Chokraborty. „Jis mirė mums nespėjus nuvežti jo į ligoninę“, – sakė S. Chokraborty apie 38 metų kovotojų vadeivą. Anot policijos, Khorshedas Alamas iškilo kaip vienas iš JMB vadų po to, kai ankstesnė vadovybė prarado savo pozicijas po buvusio lyderio Abdur Rahmano ir kitų penkių aukščiausio rango vadų egzekucijos 2007 metų kovą. Jis kaltinamas organizavęs virtinę kruvinų išpuolių musulmoniškame Bangladeše, įskaitant birželį šalies centrinėje dalyje esančiame Munšigandžo rajone įvykdytą ateisto rašytojo ir leidėjo Shahzahano Bachchu nužudymą. Khorshedas Alamas taip pat kaltinamas 2014 metais organizavęs įžūlų išpuolį prieš kalinius vežusį sunkvežimį, per kurį į laisvę ištrūko du svarbūs JMB kovotojai. Prieš kelerius metus nuo JMB atskilusi kovotojų kuopelė, kurią atsiskirti paskatino ankstesnė grupuotės vadovybė, atsidūrė žiniasklaidos dėmesio centre, kai penki jauni jos nariai 2016 metų liepą atakavo prabangiame sostinės rajone esančią kavinę ir nužudė 22 žmones, tarp jų 18 užsieniečių. Bangladešo policija po šio išpuolio ėmėsi griežtų priemonių prieš ekstremistus ir per didžiulio masto kampaniją nukovė daugiau kaip 80 įtariamų islamistų, o dar šimtus sulaikė. Tarp tų asmenų buvo ir įtariami naujos JMB kuopelės vadeivos. JMB įkūrė Bangladešo radikalai, užsigrūdinę kovose per Afganistano pilietinį karą praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje. Į gimtinę grįžę islamistai beveik du dešimtmečius sėja smurtą Bangladeše, rengdami išpuolius prieš religines mažumas, užsieniečius ir liberalių pažiūrų rašytojus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.