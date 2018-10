„Dėkojame Dievui už verdiktą“, – žurnalistams sakė prokuroras Mosharrafas Hossainas po to, kai buvo paskelbtas nuosprendis pagrindinės Bangladešo opozicinės partijos lyderio pareigas einančiam, savanoriškoje tremtyje gyvenančiam T. Rahmanui. Teismas 19 kitų kaltinamųjų, įskaitant du buvusius ministrus, skyrė mirties bausmes. Per Sheikh Hasinos, kuri tuo metu buvo opozicijoje, o dabar yra premjerė, mitingą Dakoje prieš 14 metų surengta ataka nusinešė 20 gyvybių. Pati Sh. Hasina buvo sužeista. T. Rahmanas yra tuometinės premjerės Khaledos Zios, kuri kažkada buvo Sh. Hasinos sąjungininkė, o paskui tapo jos nesutaikoma priešininke, sūnus. Jis buvo tarp 49 teisiamų žmonių ir yra kaltinamas nusikalstamu sąmokslu bei daugeliu žmogžudysčių. 50 metų T. Rahmanas buvo teisiamas už akių, nes 2008-aisiais pabėgo į Londoną. Dabar jis iš užsienio vadovauja pagrindinei opozicinei Bangladešo nacionalistų partijai (BNP), nes Kh. Zia vasario mėnesį buvo nuteista kalėti penkerius metus už korupciją. „Mes tikėjomės, kad Tarique'as Rahmanas gaus mirties bausmę“, – sakė M. Hossainas ir pridūrė, kad teismas nustatė T. Rahmaną suvaidinus svarbų vaidmenį įvykdant minimą ataką. Sh. Hasina sakė kalbą mitinge, kai sprogo kelios granatos. Jai buvo smarkiai traumuota ausis. Tarp žuvusiųjų yra vieno buvusio prezidento žmona. Po ketverių metų Sh. Hasina sugrįžo į valdžią su pasaulietiška koalicija pasiekusi užtikrintą pergalę 2008 metų gruodžio rinkimuose. Mirties bausmės šioje byloje taip pat skirtos dviem ministrams, buvusiems žvalgybų agentūrų vadovams, policijos pareigūnams ir svarbiam Kh. Zios padėjėjui. Atskiroje byloje dėl atakos taip pat buvo apkaltinti trys islamistų ekstremistai, kuriems vėliau buvo įvykdytos egzekucijos. T. Rahmano advokatas Sanaullah Mia sakė, kad kaltinimai jo klientui buvo politiškai motyvuoti. Jis kėlė klausimų dėl verdikto laiko ir sakė, kad taip siekiama neleisti T. Rahmanui dalyvauti rinkimuose, kurie turėtų įvykti gruodį. „Prieš jį nebuvo įrodymų ir liudininkų. Joks liudytojas negalėjo pasakyti, kad sąmokslas buvo suregztas (buvusiame BNP biure) „Hawa Bhaban“, – naujienų agentūrai AFP sakė advokatas. Jo paminėtu biuru naudojosi T. Rahmanas. Policijos atstovas Sohelis Rana sakė, kad saugumas teismuose ir visoje šalyje buvo sustiprintas siekiant išvengti bet kokio smurto verdikto skelbimo metu. „Policija visiškai pasirengusi užkirsti kelią bet kokiam smurtui dėl šio verdikto“, – anksčiau AFP sakė jis. Kh. Zia praėjusį savaitgalį iš XIX amžiuje pastatyto Dakos centrinio kalėjimo, kur yra vienintelė kalinė, buvo perkelta į ligoninę. Specialioje kalėjimo patalpoje ji buvo teisiama dėl papildomų kaltinimų kyšininkavus, kurie, pasak jos šalininkų, yra politiškai motyvuoti. Vasario mėnesį, kai buvo nuteista, 73 metų Kh. Zia jau turėjo sveikatos problemų, įskaitant artritą, diabetą ir pakeistus kelio sąnarius. Jos partija boikotavo 2014 metų rinkimus, po kurių Sh. Hasina sugrįžo į valdžią, bet turėtų dalyvauti gruodžio rinkimuose.

