Bangladešą krečia didžiausi per pastarąjį dešimtmetį darbininkų protestai – dešimtys tūkstančių darbininkų susirėmė su policija. Jie reikalauja beveik trigubai padidinti minimalų darbo užmokestį – iki 23 tūkst. takų (208 JAV dolerių). Daugybė gamyklų buvo nusiaubtos.

Skaičiuojama, kad 3 500 Bangladešo drabužių fabrikų sukuria apie 85 proc. šalies 55 mlrd. JAV dolerių vertės metinio eksporto. Jie tiekia drabužius daugeliui garsiausių pasaulio prekių ženklų, tarp jų –„Levi’s“, „Zara“ ir „H&M“.

Tačiau darbo sąlygos išlieka itin sunkios daugumai iš keturių milijonų šio sektoriaus darbuotojų, kurių didžioji dalis yra moterys. Jų mėnesinis darbo užmokestis dar visai neseniai buvo 8 300 takų (75 JAV doleriai).

Bangladešas © EPA - ELTA

Vyriausybės paskirta komisija antradienį 56,25 proc. padidino sektoriaus darbuotojų atlyginimus iki 12 500 takų, tačiau drabužių siuvyklų darbuotojai šiam žingsniui nepritarė. Po to, kai buvo pasiūlytas didesnis darbo užmokestis, jų protestai paaštrėjo. Be to, buvo išplėštos mažiausiai 70 gamyklų.

Policija pranešė, kad šeštadienį nuo patirtų per protestus sužalojimų mirė 42 metų Jalal Uddin, drabužių siuvyklos darbuotojas. Jis buvo sužeistas per susirėmimus su pareigūnais lapkričio pradžioje Gazypure, į šiaurę nuo sostinės Dakos.

Pasak policijos, su šia mirtimi protestų aukų skaičius išaugo iki keturių.

„Jis mirė Dakos medicinos koledžo ligoninėje. Buvo sužeistas per protestą, vykusį prieš kelias dienas“, – AFP sakė policijos inspektorius Bacchu Mia.

Profsąjungos kaltina vyriausybę pradėjus susidorojimą su protestuotojais ir organizatoriais.

Nuo protestų pradžios Gazypūre buvo suimti mažiausiai 122 žmonės, įskaitant keletą organizatorių. Tai AFP sakė miesto policijos atstovas Ibrahimas Khanas.

Bangladešo premjerė Sheikh Hasina atsisakė toliau kelti atlyginimus ir įspėjo, kad smurtiniai protestai gali kainuoti darbo vietas, tačiau profsąjungos ir toliau streikuoja.