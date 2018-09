Baltuosiuose Rūmuose pakvipo perversmu: anoniminiame straipsnyje užsiminė apie galimybę nušalinti prezidentą

Laikraštis „The New York Times“ nuomonių skiltyje išspausdino, kaip teigiama, aukšto rango D. Trumpo administracijos padėjėjo nuomonę, kurioje teigiama neva prezidentas yra „protiškai nepajėgus“ eiti savo pareigas, o padėjėjai nuolat stengiasi suvaldyti ir pažaboti blogiausius D. Trumpo impulsus.

Nytimes.com itin retai spausdina nuomones nepaviešinant jų autoriaus. Toks precedentas yra buvęs tik keletą kartų istorijoje. Tačiau šiuo atveju, kaip teigė laikraščio redakcija, buvo priimtas toks sprendimas dėl neatidėliotinos šios nuomonės svarbos. Redakcijos teigimu, autoriaus tapatybė jiems yra žinoma, tačiau dėl grėsmės netekti darbo autorius primygtinai reikalavo likti neatskleistas.

Straipsnyje teigiama, kad dėl akivaizdžiai ribotų intelektinių gebėjimų jo padėjėjų rate netgi buvo apsvarstyta griebtis 25-osios JAV konstitucijos pataisos.

Ši pataisa paminėta ne veltui. Joje rašoma, kad išskirtinėmis sąlygomis, jei JAV prezidentas tampa „protiškai nepajėgus“ eiti savo pareigų, jis gali būti nušalintas jo paties administracijos narių nutarimu.

D. Trumpas netruko kritiškai atsakyti į pasirodžiusį straipsnį – laikraštį apkaltino melagystėmis ir teigė, kad šis anoniminis autorius išvis neegzistuoja. Taip pat pareiškė, kad jei jis iš tiesų yra, tuomet laikraštis turėtų jį nedelsiant perduoti saugumo tarnyboms.

Savo tviterio paskyroje taip pat užsipuolė autorių, apkaltindamas jį išdavyste.

Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018