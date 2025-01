Baltųjų rūmų išplatintame vaizdo įraše – Bideno vizito Kyjive detalės

Įrašas prasideda Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sakoma kalba, kurioje jis pabrėžia, kaip svarbu, jog J. Bidenas savo akimis pamatė padėtį Ukrainoje. Ukrainos lyderis taip pat pažymėjo, kad J. Bidenas yra pirmasis prezidentas per visą JAV istoriją, apsilankęs kariaujančioje, be to, JAV pajėgų nekontroliuojamoje šalyje.