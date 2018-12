Po metų ir penkių mėnesių bendro darbo JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Baltųjų rūmų administracijos vadovo santykiai „atsidūrė aklavietėje“, sakė šaltiniai. CNN duomenimis, šių metų liepą J. Kelly savo darbuotojus informavo apie ketinimą atsistatydinti, tačiau D. Trumpas įkalbėjo jį likti poste iki 2020 metų. Vis dėlto pastarosiomis dienomis jie nutraukė visus tarpusavio kontaktus, pažymėjo televizija. Tuo tarpu D. Trumpas aktyviai aptarinėja galimas kandidatūras į administracijos vadovus, sakoma pranešime. Tarp labiausiai tikėtinų kandidatų minimas viceprezidento administracijos vadovas Nickas Ayersas. Tačiau jokio galutinio sprendimo kol kas nėra, sakoma CNN pranešime.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.