„Nelaimės signalas gautas iš sausakrūvio, esančio tarptautiniuose vandenyse Baltijos jūroje į vakarus nuo Švedijos salos Gotlando, – sakė naujienų agentūrai „Interfax“ pašnekovas. – Į nelaimės signalą reagavo netoliese esantis ledlaužis ir pakrančių apsaugos kateris; jie plaukia sausakrūvio link“. Su Panamos vėliava į Sankt Peterburgą plaukusio laivo ekipažą sudaro 22 jūreiviai, jiems pavojaus nėra, pridūrė jis.

