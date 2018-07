„Prezidentas D. Trumpas paprašė @AmbJohnBolton (patarėjo Johno Boltono) pakviesti V. Putiną rudenį atvykti į Vašingtoną. Tos diskusijos jau vyksta“, – nurodė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders praėjus trims dienoms po JAV ir Rusijos vadovų susitikimo Helsinkyje. Kiek anksčiau ketvirtadienį D. Trumpas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad laukia „antro susitikimo“ su Rusijos vadovu, „kad galėtumėme pradėti įgyvendinti kai kuriuos iš daugybės (Helsinkyje) mūsų aptartų dalykų“. Prezidentas išvardijo tuos klausimus: „terorizmo sustabdymas, Izraelio saugumo užtikrinimas, branduolinių ginklų platinimas, kibernetinės atakos, prekyba, Ukraina, taika Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Korėja ir kiti“. D. Trumpą užgriuvo kritikos banga po šią savaitę Helsinkyje įvykusio pirmojo susitikimo su V. Putinu, ypač dėl jo metu išreikšto pritarimo Rusijos lyderiui, o ne savo paties žvalgybos vadovų pozicijai dėl Maskvos kišimosi į 2016 metų prezidento rinkimus. Po pasipiktinimo audros D. Trumpas atsitraukė nuo savo ankstesnių komentarų pareiškęs, jog paprasčiausiai netiksliai išreiškė savo mintį ir sutinka su Amerikos žvalgybos bendruomenės išvada, kad Rusija iš tiesų kišosi į rinkimus. Ketvirtadienį D. Trumpas sakė, kad „viršūnių susitikimas su Rusija buvo didelė sėkmė, išskyrus tikrąjį žmonių priešą – Melagingų Naujienų Žiniasklaidą“.

