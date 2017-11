Toks pranešimas buvo paskelbtas pasklidus gandams, kad Baltuosiuose rūmuose aptariamas planas pakeisti R. Tillersoną ir į šias pareigas paskirti Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovą Mike'ą Pompeo; tai reikštų dideles permainas prezidento nacionalinio saugumo komandoje. Baltųjų rūmų atstovė Sarah Huckabee Sanders sako, kad „šiuo metu nėra jokių pranešimų apie personalo pokyčius“. Pasak S. H. Sanders, R. Tillersonas ir toliau vadovauja departamentui, ir visas kabinetas yra susikaupęs užbaigti pirmus Donaldo Trumpo prezidentavimo metus. Buvęs naftos kompanijos „ExxonMobil“ vadovas R. Tillersonas su D. Trumpu nesutaria keliomis užsienio politikos temomis ir susilaukia daugiausiai neigiamo atgarsio dėl savo planų pertvarkyti Valstybės departamentą. Susiję straipsniai: Baltieji rūmai planuoja pakeisti su Trumpu konfliktuojantį valstybės sekretorių Anksčiau šiandien leidinys „The New York Time“ paskelbė, kad po reikšmingo prezidento nacionalinės saugumo komandos pertvarkymo CŽV vadovu taptų respublikonų senatorius Tomas Cottonas, prezidento sąjungininkas, patarinėjantis jam nacionalinio saugumo klausimais. T. Cottono biuras pranešime paskelbė, kad „senatoriaus T. Cottono dėmesys visiškai sutelktas į darbą Arkansaso žmonėms Senate“.

