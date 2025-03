Baltieji rūmai skelbia apie derybų Rijade rezultatus

Kaip skelbia Baltieji rūmai, JAV ir Rusija susitarė užtikrinti saugią laivybą ir nenaudoti jėgos Juodojoje jūroje. Dėl to paties JAV esą susitarė ir su Ukraina. Be to, JAV ir Ukraina sutarė neleisti Juodojoje jūroje naudoti komercinių laivų kariniais tikslais.