CNN prašė, kad J. Acostos akreditacija būtų grąžinta, kol bus išnagrinėtas ieškinys dėl jos atšaukimo. Šios televizijos vyriausiasis Baltųjų rūmų korespondentas per pastaruosius dvejus metus per spaudos konferencijas ne kartą yra surėmęs ietis su D. Trumpu ir jo atstove spaudai Sarah Sanders. Tačiau Baltieji rūmai atėmė jo akreditaciją praeitą savaitę, po kovingos spaudos konferencijos, per kurią J. Acosta susiginčijo su D. Trumpu. Nurodymą atnaujinti akreditaciją paskelbęs teisėjas Timothy Kelly yra paskirtas D. Trumpo.

