Pasak administracijos, leidimas translyčiams asmenims atvirai tarnauti kelia „pernelyg didelį pavojų kariuomenės efektyvumui ir letaliai jėgai“. Dabartinė politika buvo priimta valdant D. Trumpo pirmtakui Barackui Obamai. Pagal ją kariuomenė 2017 metų liepos 1 dieną turėjo pradėti priiminėti translyčius naujokus, tačiau D. Trumpo administracija tai atidėjo iki 2018 metų sausio 1-osios, o paskui nusprendė apskritai tai atšaukti. Draudimas translyčiams asmenims tarnauti kariuomenėje buvo ne kartą užginčytas teisme, tad politika buvo pakoreguota, bet joje vis tiek buvo numatyti dideli suvaržymai translyčių asmenų tarnybai. Ši politika taip pat buvo sustabdyta – dėl panašumo į pradinę priemonę. Vyriausybė pateikė apeliaciją ir paprašė Aukščiausiojo Teismo svarstyti bylą, o ketvirtadienį paprašė iki galutinio sprendimo paskelbimo sustabdyti žemesnės instancijos teismų sprendimus. Antraip „įsakymas... liks galioti dar mažiausiai metams ir, tikriausiai, dar 2020 metais – per ilgam periodui, kad kariškiai būtų priversti palaikyti politiką, kuri, kaip jie profesionaliai įvertino, prieštarauja šalies interesams“, argumentavo D. Trumpo administracija.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.