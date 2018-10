„(Laikraštis) pateikė netikslią informaciją“, – sakoma Baltųjų rūmų atstovo Hogano Gidley ketvirtadienio pareiškime. Pasak jo, prezidentas naudojasi ne trimis „iPhone“, o tik vienu oficialiu vyriausybiniu mobiliuoju telefonu. „Šio telefono apsauga atitinka geriausią industrijos praktiką ir (jis) yra... vyriausybės prižiūrimas pagal šios industrijos partnerių rekomendacijas. Jis reguliariai keičiamas ir yra nuolat stebimas dėl bet kokių silpnų saugumo vietų ir atakų, pagal žvalgybos bendruomenės rekomendacijas“, – pažymėjo H. Gidley. Pats D. Trumpas ketvirtadienį laikraščio straipsnį pavadino „netikromis naujienomis“. „The New York Times“ turi naują netikrą istoriją apie tai, kad dabar rusai ir kinai (džiaugiuosi, kad jie pagaliau pridėjo Kiniją) klausosi visų mano skambučių mobiliaisiais telefonais“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė jis. „Retai naudojuosi mobiliuoju telefonu, o kai naudojuosi, tai būna su vyriausybės leidimu”, – pridūrė prezidentas. Tuo tarpu laikraštis į D. Trumpo kritiką atsakė pareiškimu, kad yra „įsitikinęs pranešimo tikslumu“. Anksčiau „The New York Times“, remdamasis šaltiniais, rašė, kad JAV prezidentas turi tris „iPhone“, kurių nė vienas nėra visiškai apsaugotas nuo galimo pasiklausymo. Du iš telefonų esą „kiek patvarkė“ Nacionalinio saugumo agentūros darbuotojai, todėl jie yra šiek tiek geriau apsaugoti, tačiau mažiau funkcionalūs. Trečias telefonas – prezidento asmeninis „iPhone“ – „nesiskiria nuo šimtų milijonų visame pasaulyje naudojamų „iPhone“, rašė dienraštis. D. Trumpas neatsisako šio telefono, nes skirtingai nuo kitų dviejų išmaniųjų telefonų, šiame jis gali saugoti savo kontaktus. „The New York Times“ taip pat rašė, kad D. Trumpo padėjėjai ne kartą perspėjo jį, kad Rusijos ir Kinijos specialiosios tarnybos klausosi jo telefono, bet prezidentas neketina atsisakyti pokalbių asmeniniu „iPhone“. Laikraščio duomenimis, Kinija bando panaudoti informaciją, surinktą pasiklausant D. Trumpo telefoninių pokalbių, siekdama neleisti, kad dar labiau paaštrėtų prekybinis ginčas tarp šalių. Dienraščio šaltiniai tvirtina, kad Kinija sudarė sąrašą asmenų, su kuriais reguliariai bendrauja Amerikos lyderis, „vildamasi per juos paveikti Trumpą“. Kinijos užsienio reikalų ministerija taip pat paneigė „The New York Times“ skelbtą informaciją.

