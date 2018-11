Sprendimas buvo priimtas po prieštaringo komikės Michelle Wolf pasirodymo šiais metais, kai ji negailestingai išjuokė Baltųjų rūmų spaudos sekretorę Sarah Sanders, sėdėjusią ant pakylos šalia jos. Tad 2019 metų balandžio 27 dieną svečio kalbą per iškilmingą vakarienę pasakys istorikas ir biografas Ronas Chernowas, labiausiai garsėjantis savo knyga apie A. Hamiltoną, įkvėpusia hitu tapusį Lino-Manuelio Mirandos miuziklą „Hamiltonas“. R. Chernowas taip pat yra rašęs apie prezidentus George'ą Washingtoną ir Ulysses S. Grantą. „Nors manęs niekas nėra palaikęs estrados komiku, pažadu, kad mano istorijos pamoka nebus sausa“, – sakoma R. Chernowo pareiškime. „Mums pagerbiant laisvos ir nepriklausomos naujienų žiniasklaidos svarbą respublikos sveikatai, nekantrauju išgirsti, kaip Ronas šį neįprastą momentą susies su Amerikos istorijos kontekstu“, – sakė Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos (WHCA) prezidentas Olivier Knoxas. Susiję straipsniai: Trumpas ir pirmoji JAV ponia sutiko į Baltuosius rūmus atkeliavusią Kalėdų eglutę JAV žiniasklaida: Trumpo dukra valstybės reikalams tvarkyti naudojo neapsaugotą asmeninį paštą 2017 metų sausį į valdžią atėjęs prezidentas Donaldas Trumpas ignoruoja metinį Vašingtono spaudos korpuso susirinkimą, o žiniasklaidą yra ne kartą pavadinęs „Amerikos žmonių priešu“. Jis į minimą renginį, per kurį taip pat skiriami apdovanojimai universitetų stipendijoms, siųsdavo administracijos aukšto rango pareigūnus. Kasmetinės Baltųjų rūmų korespondentų vakarienės pradėtos rengti 1921 metais. Pastaraisiais dešimtmečiais šis renginys būdavo galimybė Vašingtono žurnalistams pasipuošti prabangiais drabužiais ir pabendrauti su garsenybėmis. Nuo 1980 iki 2017 metų renginyje dalyvaudavo abiejų partijų prezidentai, išskyrus 1981 metus, kai tuometinis prezidentas Ronaldas Reaganas sveiko po pasikėsinimo į jo gyvybę. Prezidentai paprastai pasakydavo kalbą su pasišaipymais iš savęs ir spaudos. Prieš tai iš valstybės vadovo pasišaipydavo koks nors komikas. Tačiau D. Trumpo pavaduotojai šioje šventės dalyje nedalyvaudavo. Kitą dieną po kandaus M. Wolf monologo tuometinė WHCA prezidentė Margaret Talev sakė, kad šios komikės pastangos neatitiko misijos pagerbti laisvąją spaudą ir mandagumą dvasios. Po pirmadienio pranešimo, kad kitais metas kalbą sakys R. Chernowas, M. Wolf socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „@whca yra bailiai. Žiniasklaida prisideda. O aš negalėčiau didžiuotis labiau.“ D. Trumpas WHCA vakarienėje kaip svečias dalyvavo 2011 metais, kuomet jį kandžiai kritikavo tuometinis prezidentas Barackas Obama. Jis šaipėsi iš realybės televizijos žvaigždės už skleidžiamą sąmokslo teoriją, kad Havajuose gimęs šalies lyderis neturi galiojančio JAV gimimo liudijimo. Baltieji rūmai nesakė, ar D. Trumpas planuoja dalyvauti 2019 metų WHCA vakarienėje.

