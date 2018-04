Praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pribloškė savo patarėjus ir Vašingtono sąjungininkes pareiškęs, kad apie 2 tūkst. amerikiečių karių, padedančių kovoti su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ (IS), greitai grįš namo, Baltieji rūmai išsklaidė pasklidusias kalbas apie skubotą pasitraukimą. Po antradienį įvykusio D. Trumpo ir jo nacionalinio saugumo komandos pasitarimo Baltieji rūmai pareiškė, kad kova su IS yra jau beveik baigta. „Karinė misija dėl ISIS likvidavimo iš Sirijos artėja prie greitos pabaigos, o ISIS jau yra beveik sunaikinta, – sakoma Baltųjų rūmų pareiškime, kuriame vartojamas kitas IS akronimas. – Jungtinės Valstijos ir mūsų partneriai tebėra įsipareigoję sunaikinti nedidelius ISIS (kovotojų likučius) Sirijoje, kurių mūsų pajėgos dar nelikvidavo.“ Remiantis įvairiais duomenimis, Sirijos ir Irako pasienyje gali būti likę nuo kelių šimtų iki dešimčių tūkstančių džihadistų. Su IS džihadistais tame regione kovoja atskiros kurdų ir Sirijos opozicijos kovotojų grupės, remiamos JAV vadovaujamos koalicijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.