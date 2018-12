„Prieš penkerius metus IS buvo labai galinga ir pavojinga jėga Artimuosiuose Rytuose. Jungtinės Valstijos nugalėjo šį teritorinį kalifatą“, - pareiškė Baltųjų rūmų atstovė Sarah'a Sanders.

Tačiau „šios pergalės prieš IS Sirijoje nereiškia pasaulinės koalicijos arba jos kampanijos pabaigos“, - pabrėžė S. Sanders, turėdama omenyje JAV vadovaujamą aljansą, kovojusį su sunitų ekstremistais.

Baltųjų rūmų pareiškime teigiama, kad JAV pajėgų, kurias sudaro apie 2 tūkst. kariškių, išvedimo procesas pradėtas „pereinant į kitą šios kampanijos etapą“.

S. Sanders pridūrė, kad, prireikus ginti Vašingtono interesus, JAV ir jos sąjungininkai bus pasirengę „vėl visais lygmenimis įsitraukti“ į kovą. Be to, jie toliau bendradarbiaus, kad „sutrukdytų radikalių islamistinių pažiūrų teroristams įgyti teritorijų, finansavimą bei paramą ir jokiais būdais neleistų jiems infiltruotis per mūsų sienas“.

Anksčiau trečiadienį JAV prezidentas D. Trumpas buvo pareiškęs, kad Jungtinės Valstijos sutriuškino IS ir kad Amerikos kariškiai buvo nusiųsti į Siriją tik šiuo tikslu.

„Mes nugalėjome IS Sirijoje, ir tai vienintelė (JAV kariškių) buvimo ten priežastis Trumpo prezidentavimo laikotarpiu“, - tviteryje rašė jis.

Teigiama, kad toks netikėtas Vašingtono žingsnis gali turėti didžiulių geopolitinių padarinių. Be kita ko, jis stato į pavojų JAV remiamus kurdų kovotojus, padėjusius šaliai kovoti su džihadistais, skelbia naujienų agentūra AFP.

Turkija Sirijoje veikiančius kurdų Liaudies apsaugos dalinius (YPG) laiko teroristine organizacija ir yra paskelbusi, kad planuoja juos pulti.