Baltieji rūmai: iki Liepos 4-osios 70 proc. gyventojų JAV paskiepyti nesuspės

„Manome, kad prireiks kelių papildomų savaičių, kad 70 proc. visų suaugusiųjų būtų gavę mažiausiai vieną skiepą“, – sakė Baltųjų rūmų atsako į COVID-19 krizę komandos vadovas Jeffrey Zientsas.

Iki antradienio Jungtinėse Valstijose mažiausiai vieną bendrovių „BioNTech/Pfizer“, „Moderna“ arba „Johnson & Johnson“ sukurtų vakcinų dozę buvo gavę 65,4 proc. žmonių, kurių amžius – 18 ar daugiau metų.

Vis dėlto vakcinavimo tempas lėtėjo nuo balandžio, kai per dieną būdavo sušvirkščiama vidutiniškai po 3,4 mln. dozių. Vėliausias rodiklis yra apie 850 tūkst. dozių per dieną.

Suaugusiųjų vakcinavimo lygis atskirose valstijose labai įvairuoja. Labiausiai ji pažengusi Šiaurės Vakarų regione; geriausi rodikliai pasiekti nedidelėje Vermonto valstijoje, kur 84 proc. suaugusiųjų yra gavę mažiausiai vieną vakcinos dozę, o 75 proc. – visiškai paskiepyti.

Prasčiausia padėtis – pietinėse valstijose: Misisipėje vieną vakcinos dozę yra gavę tik 45 proc. suaugusiųjų, o dvi – 37 procentai.

Nors tapo aišku, kad Nepriklausomybės dienai iškelto vakcinavimo tikslo pasiekti nepavyks, J. Zientsas sakė, kad administracijai sekėsi „geriau nei buvo mūsų didžiausi lūkesčiai“, siekiant grąžinti šalyje padėtį, daugmaž atitinkančią buvusią prieš pandemiją.

„Vietoje mažų sambūrių galiniuose kiemuose Amerika ruošiasi iš tikrųjų istorinei Liepos 4-ajai – didelės iškilmės planuojamos bendruomenėse visoje šalyje“, – teigė jis.

J. Zientsas pridūrė, kad Baltieji rūmai pakvies į šventę po atviru dangumi tūkstantį žmonių, tarp kurių bus kariškių ir priešakinėse kovos su COVID-19 gretose besidarbuojančių žmonių.

Federalinės rekomendacijos dėvėti kaukes patalpose gegužę buvo atšauktos paskiepytiems žmonėms. Šiuo metu sergamumas COVID-19 Jungtinėse Valstijose yra sumažėjęs labiausiai nuo pandemijos pradžios.

Dabar šalyje per dieną užregistruojama apie 10 tūkst. naujų koronavirusinės infekcijos atvejų arba tik trys atvejai 100 tūkst. gyventojų. Be to, per parą miršta apie 270 koronavirusu užsikrėtusių žmonių, tai yra 0,1 mirties atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Visgi epidemiologai nerimauja dėl plintančio koronaviruso varianto „Delta“. Jis yra užkrečiamesnis negu ankstesnės atmainos ir smarkiai plito Indijoje, Jungtinėje Karalystėje bei keliose kitose šalyse. Šiuo metu „Delta“ variantas siejamas su mažiausiai 20 proc. Jungtinėse Valstijose registruojamų užsikrėtimo atvejų.

Esamos vakcinos vis dar suteikia veiksmingą apsaugą nuo šio užkrato, jeigu asmuo yra visiškai paskiepytas, tačiau baiminamasi, kad šalies dalyse, kur skiepijimo tempas buvo lėtesnis, gali kilti naujų COVID-19 protrūkių.