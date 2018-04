Šiaurės Korėjos pareigūnai amerikiečių pareigūnams ankstesnę dieną pasakė, kad lyderis Kim Jong Unas yra pasirengęs aptarti denuklearizaciją su Vašingtonu. D. Trumpas žurnalistams pirmadienį sakė, kad JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimas įvyks „gegužę arba birželio pradžioje“.

