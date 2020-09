Baltarusių opozicijos leidinio „Naša Niva“ vadovas sulaikytas dėl VR viceministro šmeižto

„Tyrimo duomenimis, šių metų rugpjūčio pradžioje portale „Naša Niva“ buvo paskelbta publikacija su žinomai melaginga informacija, juodinančia Baltarusijos vidaus reikalų ministro pavaduotoją ir menkinančia jo garbę bei orumą“, – rašoma ketvirtadienį Baltarusijos tyrimų komiteto išplatintame pranešime.

Komitetas informavo, kad iškelta baudžiamoji byla dėl šmeižto, šiuo nusikaltimu įtariamas portalo vyriausiasis redaktorius J. Marcinovičius sulaikytas.

„Neteisėtų veiksmų aplinkybės tiriamos. Vyksta tyrimas“, – nurodė komitetas.

Pranešime priduriama, kad per aštuonis šių metų mėnesius dėl šmeižto iškeltos 27 baudžiamosios bylos.

Žmogaus teisių centras „Viasna“ pranešė, kad trečiadienį J. Marcinovičius buvo sulaikytas trims paroms.

„Naša Niva“ vyriausiasis redaktorius Marcinovičius – įtariamasis pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl šmeižto (už Wladyslavo Sokolowskio pasisakymus apie Aliaksandrą Barsukovą)“, – sakoma Baltarusijoje neregistruoto teisių gynimo centro pranešime.

Garso režisierius W. Sokolowskis ir jo kolega Kirilas Galanovas išgarsėjo, kai rugpjūčio 6 dieną Aliaksandro Lukašenkos režimui lojaliai valdžiai surengus šventę Minske esančiame Kijevo sode, jie ten užgrojo legendinę Viktoro Cojaus dainą „Peremen!“ (Aš noriu permainų). Jau kitą dieną teismas jiems skyrė dešimt parų administracinio arešto už chuliganizmą ir priešinimąsi pareigūnams. Rugpjūčio 16 dieną garso režisieriai išėjo į laisvę ir netrukus išvyko į Lietuvą.

Garso režisierius W. Sokolowskis praėjusį mėnesį BNS sakė, kad iš Baltarusijos išvyko bijodamas ilgos kalėjimo bausmės, kai sulaukė grasinimų arešto metu ir per apklausą Vidaus reikalų ministerijoje.

Jis pasakojo, kad atlikdamas arešto bausmę penkias dienas praleido karceryje.

Pasak W. Sokolowskio, tik porą naktų jam teko miegoti ant prie sienos pritaisytos atlenkiamos lovos. Tris naktis ji tiesiog nebuvo atlenkta, vyras snūduriavo sėdėdamas ant taburetės.

Jis pasakojo rugpjūčio 9-osios vakarą sulaukęs nepažįstamojo, kurį atlydėjo keli pareigūnai, vizito.

„Veidu į sieną! Norėjai permainų? Paleidai dainą? Daug žmonių išėjo į gatvę, daug sulaikytų, o kiek ligoninėje... Ruoškis, čia tau tik pradžia, sėsi dešimčiai metų. Dar ir draugą pakišai“ , – nepažįstamojo žodžius prisiminė W. Sokolowskis.

„Kalbėdamas jis dukart man sudavė per nugarą. Išeidamas dar pavaldiniams mestelėjo: „Padarykite jam, kaip reikia, o tai sėdi čia kaip sanatorijoje“. Po to man nebeatlenkdavo lovos ir per ventiliaciją pradėjo pūsti šaltą orą. Naktimis būdavo labai šalta“, – BNS pasakojo baltarusis.

Išėjęs į laisvę W. Sokolowskis apie šį incidentą papasakojo žurnalistams, sakydamas, kad jį karceryje aplankė ir jam sudavė greičiausiai vidaus reikalų viceministras A. Barsukovas. Dėl to vyras rugpjūčio 21 dieną buvo pakviestas pakalbėti į Vidaus reikalų ministeriją, kur reikalauta, kad jis paneigtų, jog A. Barsukovas lankėsi jo kameroje, grasinant iškelti baudžiamąją bylą dėl šmeižto.

„Negaliu 100 proc. tvirtinti, kad tai buvo A. Barsukovas. Oficialiai pasirašiau, kad tai buvo ne jis“, – BNS sakė W. Sokolowskis.