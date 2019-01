„Baltarusių kalba – itin svarbus nacionalinio saugumo veiksnys nepriklausomai baltarusių valstybei... Atsižvelgdami į informacinių atakų prieš Baltarusiją ir baltarusius aktyvėjimą, skelbiame 2019-uosius baltarusių kalbos metais“, – sakoma pareiškime, kuris šeštadienį buvo priimtas per partijos posėdį. Partija paragino visus šalies gyventojus mokytis baltarusių kalbos ir ją tobulinti, naudoti ją visose gyvenimiškose situacijose, inicijuoti baltarusiškai kalbančių grupių ir judėjimų sukūrimą ugdymo įstaigose. Be to, BLF paragino visus baltarusius per gyventojų surašymą 2019 metų spalį nurodyti baltarusių kalbą kaip gimtąją ir kasdienio bendravimo namuose kalbą. Baltarusijos verslą, visus prekių gamintojus ir paslaugų teikėjus BLF ragina vartoti baltarusių kalbą reklamos kampanijoms, apipavidalinant prekes, bendraujant su pirkėjais. Be to, partija pareikalavo šalies valdžios apriboti rusiškų televizijų transliacijas ir pakeisti jas vietos gamybos programomis arba subalansuotu kitų užsienio šalių televizijų laidų rinkiniu. BLF taip pat reikalauja valdžios priimti įstatymus baltarusių kalba ir ragina plėsti baltarusių kalbos vartojimą švietimo sistemoje. Partija priminė, kad nuo 2019 metų sausio 1-osios visos valstybinių institucijų, įmonių ir organizacijų interneto svetainės privalo turėti versijas baltarusių kalba, ir pareiškė, kad „atidžiai stebės, kaip laikomasi šios įstatymų normos“.

