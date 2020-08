Baltarusijos valdžia skelbia apie trečią protestuotojo mirtį: pranešimas įtarimų sukėlė iškart

Tačiau, ministerijos teigimu, jis žuvo ne per susirėmimą su jėgos struktūrų pareigūnais, bet per eismo įvykį.

„Prieš protesto pradžią jis stovėjo važiuojamoje prospekto dalyje. Tai pastebėjo vienas „Volkswagen“ vairuotojas ir informavo pėsčiąjį apie grėsmę, paprašęs pasitraukti ant šaligatvio. Deja, pėsčiasis į jį nekreipė jokio dėmesio, ir po kurio laiko žuvo po automobilio „Renault“ ratais“, – skelbia ministerijos atstovai.

Ministerijos duomenimis, jauną vyrą mirtinai pertrenkė „Renault“ markės automobilis. Incidentas Partizanų prospekte įvyko maždaug 3.20 val. nakties.

The Interior Ministry of Belarus reported another "participant of the mass protests" died. But he died not at the protests. Officially, it happened on 16 August, 3.20am. At that time no actions reported in Minsk. 23 persons are still missing according to https://t.co/BwJkPydiJW pic.twitter.com/KKhirQfmlz