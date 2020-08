„Belteleradiokompanija“ režisierė Alena Martinovskaja tvirtina, kad buvo neįleista į darbo vietą. Anksčiau ji pasirašė kolektyvinį kreipimąsi į vadovybę su prašymu palaikyti protestuojančius.

Anot moters, kai atėjusi į darbą prie patikros parodė savo pažymėjimą, milicija jai uždraudė įeiti į pastatą, nes, esą, ji „sąrašuose“.

A. Martinovskaja taip pat teigia, kad į Minską „atskrido du lėktuvai su darbuotojais iš Maskvos, kurie dabar už labai didelius pinigus dirba mūsų darbą“.

Anksčiau „Telegram“ kanalas „Wargonzo“ skelbė, kad valstybinė Baltarusijos televizija specialistų iš Rusijos samdo todėl, kad dauguma vietinių paskelbė streiką.

Visoje Baltarusijoje vykstant protestams, antradienio vakarą, prieš pat vidurnalktį, žiniakslaidoje pasirodė pranešimų, kad Minske nusileido Rusijos Federacijos federalinei saugumo tarnybai priklausantis lėktuvas Tu-214PU.

Šią informaciją pranešė baltarusiškas socialinio tinklo „Telegram“ kanalas „Nexta Live“.

„Prieš kelias minutes Minske nusileido Tu-214PU (serijos numeris 523, registracijos numeris RA-64523), priklausantis Rusijos Federacijos federalinei saugumo tarnybai. Tikriausia tai yra specialiųjų ryšių lėktuvas, skirtas skristi tam tikrais maršrutais, kai Rusijos Federacijos pirmieji asmenys išvyksta išvažiuojamojo vizito“, – teigiama pranešime.

Remiantis „Novaja gazeta“ duomenimis, lėktuvu gali naudotis Federalinės saugumo tarnybos direktorius Aleksandras Bortnikovas, skelbia unian.net. 2015 m., kai A. Bortnikovas dalyvavo Vašingtone įvykusiame viršūnių susitikime dėl kovos su ekstremizmu, buvo pranešta, kad į Jungtines Amerikos Valstijas atskrido tas pats lėktuvas.

