Dėl to netgi pasigirdo kalbų, kad kai kurios įmonės – ypač veikiančios stipriame Baltarusijos IT sektoriuje – gali perkelti savo veiklą į kitas valstybes. Teisės firmos „Sorainen“ Baltarusijoje partneris Maksimas Salahub sako, kad, kol kas vietos verslo bendruomenė drastiškų veiksmų nesiima, tačiau, situacijai susiklosčius nepalankiai, įmonės galėtų imtis ryžtingų sprendimų ir ieškoti veiklai palankesnės aplinkos, rašoma bendrovės išplatintame pranešime spaudai.

Įmonės reaguoja skirtingai

M. Salahub pasakoja, kad žmonės Baltarusijos miestuose ir toliau renkasi į taikias protesto akcijas, o pastarąjį savaitgalį Minsko gatves užtvindė, regis, dar gausesnė nei ankstesnėmis savaitėmis protestuotojų minia. Nors dauguma demonstracijų praėjo taikiai, visai be protestuotojų suėmimų ir smurto, visgi, ir vėl neapsieita.

„Protestuotojai yra nusiteikę išties ryžtingai ir kol kas nėra ženklų, kad demonstracijos išsikvėptų. Tik laikas parodys, kaip situacija išsispręs, tačiau, be abejo, visi tikisi, kad bus apsieita be smurto.

Tuo metu verslo bendruomenė į įvykius reaguoja nevienodai. Dauguma verslų yra ganėtinai apolitiški ir tenori, kad situacija stabilizuotųsi. Kiti yra labiau susirūpinę Covid-19 poveikiu jų veiklai ir visai ekonomikai. Žinoma, yra ir tokių, kurie aktyviai įsitraukė į protestus ir dėl to sulaukė valdžios dėmesio. Būta ir įmonių vadovų suėmimų ir kitokių teisėsaugos veiksmų, nukreiptų į atvirai protestus palaikančias bendroves“, – pasakoja M. Salahub.

Prakalbo apie priverstinį lojalumą valdžiai

Visgi didžiausias iššūkis daugeliui šalies įmonių, teisininko teigimu, yra neapibrėžtumas, įtampa ir nežinomybė dėl ateities. Tai trukdo įmonėms priimti sprendimus, planuoti veiklą, vykdyti plėtrą, stabdo užsienio investicijas. Taip pat įmonėms nerimą kelia A. Lukašenkos užuominos, kad sąlygos įmonėms veikti šalyje gali priklausyti nuo jų lojalumo valdžiai. Be to, verslai baiminasi ir naujų interneto ryšio blokavimų, kokie buvo pirmosiomis protestų dienomis.

„Suprantama, kad tokioje situacijoje įmonės svarsto įvairius scenarijus ir matydamos, kad situacija veikti šalyje joms tampa visiškai nepalanki, jos galėtų ryžtis veiklą perkelti į Lietuvą, Ukrainą ar kitas šalis. Visgi verslo operacijų perkėlimas į kitą šalį daugeliui verslų yra nelengvas. Be abejo, visų pirma, tai yra brangu. Antra, šiuo metu perkelti veiklą sunkiau ir dėl kaimyninėse šalyse galiojančių su COVID-19 susijusių apribojimų. Tačiau smurtas, represijos, lojalumo valdžiai reikalavimas ir interneto blokavimai, neabejotinai galėtų paskatinti įmones imtis tokio žingsnio“, – sako M. Salahub.

Grėsmė Baltarusijos IT sektoriaus plėtrai

Anot įvykius Baltarusijoje iš arti stebinčio M. Salahub, ypač didelę įtampą šiuo metu patiria Baltarusijos IT sektorius, kuris pastaraisiais metais tapo viena iš Baltarusijos sėkmės istorijų.

Daugiausiai Minsko aukštųjų technologijų parke įsikūrusios IT kompanijos ir startuoliai per pastaruosius penkiolika metų suformavo stiprią ir gyvybingą technologijų verslų ekosistemą, kuri turi svarų indėlį šalies ekonomikoje. Dabar, anot M. Salahub, stabiliam IT sektoriaus veikimui ir plėtrai kyla grėsmė.

„Be abejo, verslai mato, kas vyksta, kai kurie ir patys aktyviai palaiko protestus ir dėl to sulaukia tam tikrų trukdžių bei spaudimo – pavyzdžiui, perteklinių patikrinimų iš reguliuojančių institucijų, o kartais ir tiesioginių teisėsaugos tyrimų. Būta ir plačiau nuskambėjusių įmonių vadovų areštų. Taigi nerimo ir įtampos yra tikrai nemažai. Kol kas įmonės stebi situaciją, laukia, kaip ji išsispręs, ir gali tik tikėtis geriausio scenarijaus“, – sako M. Salahub.

Jaučia lietuvių palaikymą

„Sorainen“ teisininkas pažymi, kad, nepaisant įtampos, dauguma verslų ir įstaigų Baltarusijoje šiuo metu veikia įprastai, jų veiklai dėl protestų ar COVID-19 nėra taikomi apribojimai, o visos verslams būtinos paslaugos yra teikiamos be sutrikimų.

Kas laukia ateityje, anot M. Salahub, kol kas sunku prognozuoti, tačiau daug žmonių nori pokyčių, yra jiems pasiruošę ir tiki, kad situacija gali pasikeisti į gera.

„Manau, kad Baltarusijos visuomenė šiandien yra gerokai brandesnė nei prieš 15-20 metų, o dabartiniai įvykiai yra galimybė šaliai žengti žingsnį į priekį. Visi pokyčiai turi savo kainą ir nebūtinai yra lengvai pasiekiami, tačiau jau vien bandymas tai padaryti neabejotinai sustiprina visuomenę ir leidžia šaliai vystytis. Be abejo, tokiu metu žmonėms labai svarbus palaikymas iš išorės, kurį bent jau aš pats tikrai jaučiu – ypač iš Lietuvos žmonių. Galbūt todėl, kad Lietuvoje turiu daug kolegų ir draugų, čia studijavau, tačiau, manau, kad ir kitus Baltarusijos gyventojus šis palaikymas taip pat pasiekia“, – sako M. Salahub.