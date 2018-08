Naujuoju premjeru paskirtas Sergejus Rumas, iki šiol vadovavęs Plėtros bankui ir pakeitęs ankstesnį vyriausybės vadovą Andrejų Kobiakovą. Septintasis nuo Baltarusijos nepriklausomybės atkūrimo premjeras vadovavo vyriausybei nuo 2014 metų gruodžio. Premjero pirmuoju pavaduotoju šeštadienį paskirtas Aleksandras Turčinas, iki šiol vadovavęs Ministrų Tarybos administracijai. Jis vicepremjero pareigose pakeitė Vasilijų Matiuševskį. Kitų ministro pirmininko pavaduotoju tapo naftos ir chemijos pramonės įmonės „Belneftchim“ vadovas Igoris Liašenka, perimsiantis pareigas iš Vladimiro Semaškos, nurodė A. Lukašenka. Trečiąjį vicepremjerą Anatolijų Kalininą pakeis Valstybės kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas Vladimiras Kucharevas. „Jis bus atsakingas už statybų, komunalinio ūkio ir susisiekimo klausimus“, – sakė prezidentas. Dar vienu premjero pavaduotoju paskirtas Igoris Petrišenka, iki šiol dirbęs Baltarusijos ambasadoriumi Maskvoje. Jis bus atsakingas už socialines sritis – sveikatos apsaugą, kultūrą ir sportą. Anksčiau šias pareigas užėmė Vasilijus Žarko, šią savaitę A. Lukašenkos sukritikuotas dėl korupcijos sveikatos apsaugos sistemoje. Architektūros ir statybų ministru paskirtas Dmitrijus Mikulionokas, buvęs Minsko miesto generalinės statybų rangovės vadovas. Pramonės ministru taps Pavelas Utiupinas, iki šiol dirbęs ekonomikos ministro pavaduotoju. „Sritį išmanote. Man regis, ten dirbote penkerius metus. Ir labai gerai, kad taip pat padirbėjote Ekonomikos ministerijoje. Jūsų būsimam darbui tai tiesiog nuostabu“, – P. Utiupinui sakė A. Lukašenka. Ryšių ir informacinės darbotvarkės ministru paskirtas Konstantinas Šulginas, prezidentūros operatyvinio analitinio centro viršininko pavaduotojas, pakeisiantis Sergejų Popkovą. Naujuoju ekonomikos ministru taps Dmitrijus Krutojus, ankstesnio ministro Vladimiro Zinovskio buvęs pirmasis pavaduotojas. „Labai norėtųsi, kad Ekonomikos ministerija... įgytų naują kvėpavimą ir būtų prisitaikiusi prie naujos tikrovės. Tai labai svarbu“, – pabrėžė A. Lukašenka Valstybinio karinės pramonės komiteto pirmininku paskirtas Romanas Golovčenka, iki šiol dirbęs Baltarusijos ambasadoriumi prie Jungtinių Arabų Emyratų. Jis pakeis Olegą Dvigalevą. Šios savaitės pradžioje A. Lukašenka per vizitą Oršos rajone griežtai sukritikavo vietos valdžią ir nacionalinę vyriausybę, esą nevykdančią jo paliepimų, ir pažadėjo ją pertvarkyti pranešė valstybinė žiniasklaida. Iš pareigų buvo pašalintas pramonės ministras Vitalijus Vovkas ir statybų ministras Aleksandras Čiornas. Be to, Vitebsko apskrities vykdomojo komiteto pirmininkui buvo pareikštas griežtas papeikimas, o Baltarusijos saugumo tarybos valstybės sekretorius Stanislavas Zasis bei ankstesnis Valstybinio gynybos pramonės komiteto vadovas O. Dvigalevas buvo perspėti dėl netinkamo pareigų atlikimo. Šeštadienį A. Lukašenka aiškino, kad vyriausybę nutarė pertvarkyti ne vien dėl padėties Oršos rajone, bet ir „neleistinų“ nesutarimų su kabineto nariais dėl šalies vystymosi kurso. „Kai priėmiau sprendimą Oršoje, daugelis arba kai kas visuomenėje tai vertino kaip kažkokį spontanišką sprendimą. Kaip kurie pagalvojo, kad galbūt nevertėjo dėl vieno renginio Oršos regione taip griežtai kritikuoti vyriausybės. Tačiau noriu pasakyti: esmė ne vien Oršoje“, – autoritarinio lyderio žodžius citavo valstybinė naujienų agentūra BELTA. „Tai paskutinis lašas, perpildęs kantrybės taurę, – pridūrė A. Lukašenka. – Jūs, netolimi vyriausybei žmonės... suprantate, kad negali būti jokių nesutarimų brėžiant mūsų šalies vystymosi kursą.“











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.