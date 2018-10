„Esame įsitikinę, kad ši (Rytų partnerystės) programa turi pasitarnauti mūsų regiono tvariai ekonominei plėtrai ir padėti panaikinti kylančius nesutarimus... Mums reikia sustiprinti jos galimybę duoti konkrečių ekonominių rezultatų. Todėl mums aktualus Baltarusijos ir Europos Sąjungos sutarties sudarymo klausimas“, – pareiškė S. Rumas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra „Belta“. J. Hahnas atvyko į Minską dalyvauti Miuncheno saugumo konferencijoje. 1995 metų kovą Baltarusija pasirašė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su ES. Vėliau dėl politinių priežasčių Briuselis vienašališkai sustabdė šios sutarties ratifikavimą ir įvedė Minskui virtinę sankcijų. 2016 metais ES atšaukė sankcijas Baltarusijos kompanijoms, o baudžiamąsias priemones fiziniams asmenims sumažino iki minimumo. Kaip buvo pranešta anksčiau, Baltarusija pastaraisiais metais derasi su ES dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.