„Koordinacinės tarybos prezidiumo narys Siarhejus Dyleuskis šiuo metu yra Varšuvoje. Jis buvo priverstas palikti Baltarusiją, baimindamasis dėl savo saugumo“, – žurnalistams sakė tarybos atstovas spaudai Antonas Rodnenkovas.

Baltarusijoje jau daugiau kaip du mėnesius vyksta beprecedenčiai protestai dėl rugpjūčio 9-ąją įvykusių prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas A. Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų. Opozicija ir Vakarų šalys šiuos rinkimus laiko suklastotais.

Opozicijos kandidatės į prezidentus Sviatlanos Cichanouskajos šalininkai rugpjūčio 18-ąją įkūrė Koordinacinę tarybą, turinčią rūpintis valdžios perdavimu organizuojant naujus rinkimus. Į tarybos prezidiumą buvo įtraukta iškilių visuomenės veikėjų, įskaitant Nobelio literatūros premijos laureatę Sviatlaną Aleksijevič.

Siarhiej Dyleŭski, strike leader at the #Minsk Tractor Plant, arrested for 10 days for allegedly "organising illegal protests"#WorkerRights #Strike #LukashenkoGoAway #Belarus pic.twitter.com/EmS0VDMBHH