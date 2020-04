„Aleksandras Lukašenka pakomentavo padėtį dėl koronaviruso, atsakydamas į žurnalistų klausimus per darbo išvyką į Smaliavičų rajoną. Naujausiais duomenimis, Baltarusijoje 305 žmonės gydomi (tik 16 iš jų prijungti plaučių ventiliacijos aparatai). Be to, 46 žmonės jau išrašyti“, – sakoma pranešime.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, balandžio 2 dieną šalyje buvo keturi mirties nuo COVID-19 atvejai.

„Mes, Jungtinės piliečių partijos, Baltarusijos socialdemokratų partijos (Hramada), Baltarusijos žaliųjų partijos, Baltarusijos krikščionių demokratų partijos steigimo organizacinis komitetas ir Laisvės judėjimo atstovai, reikalaujame atviros informacijos apie COVID-19 plitimą Baltarusijoje“, – rašoma šių politinių jėgų bendrame pareiškime.

Anot jo autorių, nesant patikimos informacijos apie epidemijos mastą šalyje, visuomenėje plinta gandai, baimė ir panika.



„Esame įsitikinę, kad viso to galima išvengti, jei Sveikatos apsaugos ministerija laiku (internetu) teiktų informaciją apie pacientų skaičių, rekomendacijas, kaip apsisaugoti nuo koronaviruso, įvykių eigos prognozes, taip pat skelbtų gyvenamųjų vietovių, kur nustatomi užsikrėtimo koronavirusu atvejai, sąrašą“, – teigiama pareiškime.

Remiantis dokumentu, pilietinės visuomenės, žiniasklaidos ir valdžios bendradarbiavimas padėtų sutelkti visus įmanomus išteklius kovai su pandemija.

Baltarusijos sveikatos ministerija anksčiau šią savaitę nusprendė nebeskelbti reguliariai atnaujinamos informacijos apie bendrą užsikrėtimo atvejų skaičių.

