„Kaltinimai pareikšti 14 žurnalistų“, – sakoma pranešime, kuriame cituojama Tyrimų komiteto atstovė Julija Gončarova. Pasak jos, žalos, kurią, tyrėjų nuomone, žurnalistai padarė valstybinei naujienų agentūrai „BelTA“, dydis bus nurodytas vėliau. Anksčiau pranešta, kad Tyrimų komitetas kaltinimus įtariamiesiems pradėjo reikšti praėjusią savaitę. Jie susiję su neteisėtu kompiuterinės informacijos panaudojimu siekiant asmeninės naudos. Visiems kaltinamiesiems pasiūlyta atlyginti padarytą žalą sumokant nuo 3 tūkst. iki 14 tūkst. Baltarusijos rublių (1,3-6,2 tūkst. eurų). Taip pat anksčiau pranešta, kad rugpjūčio 7-8 dienomis atliekant tyrimą dėl neteisėtos prieigos prie naujienų agentūros „BelTA“ informacijos buvo atliktos kratos didžiausio Baltarusijos naujienų portalo tut.by, naujienų agentūros „BelaPAN“ ir virtinės kitų žiniasklaidos bendrovių biuruose. Baudžiamasis tyrimas buvo pradėtas gavus „BelTA“ pranešimą apie sutrikimus užtikrinant prieigą prie mokamų paslaugų, sakoma Tyrimo komiteto pranešime.

