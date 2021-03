„Tikrai žinome, kad [kovo] 25–27 dienomis bus bandoma destabilizuoti padėtį šalyje. Scenarijus rengiamas užsienyje, dalyvaujant asmenims, tam tikru laiku palikusiems mūsų teritoriją“, – per televiziją „Belarus 1“ pareiškė I. Cercelis.

Baltarusiją jau kelis mėnesius krečia masiniai protestai prieš rugpjūčio 9-osios prezidento rinkimų, kurių laimėtoju buvo paskelbtas autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, vadovaujantis šaliai nuo 1994 metų, rezultatus.

Jo oponentai sako, kad rinkimai buvo suklastoti ir tikroji jų nugalėtoja yra politikos naujokė Sviatlana Cichanouskaja, kandidatavusi vietoj savo įkalinto vyro ir šiuo metu pasitraukusi į Lietuvą.

Baltarusijos saugumo pajėgos ėmėsi griežtų represijų prieš protestuotojus, sulaikė demonstrantų ir privertė daug kitų opozicijos lyderių palikti šalį.

Protestuotojai reikalauja, kad A. Lukašenkos atsistatydintų, būtų paleisti politiniai kaliniai ir surengti nauji rinkimai. Jėgos struktūroms nuožmiai slopinant protesto akcijas, jos iš gatvių persikėlė į kiemus ir vyksta įvairiuose Minsko ir kitų miestų rajonuose.

Kaip antradienį sakė KGB vadovas, valdžia ketina imtis griežtų priemonių, kad neleistų destabilizuoti padėties. „Veiksime griežtai, vadovaudamiesi įstatymais“, – nurodė jis.

I. Cercelis patikslino, kad, valdžios duomenimis, tikimasi „žmonių išvedimo į nesankcionuotą renginių dalį, į gatves, su provokacijų elementais, su galimais nukentėjusiais paprastais piliečiais“.

„Bus pateikta oficiali paraiška dėl renginio 25 dieną, numatomas žmonių susibūrimas Jakubo Kolaso aikštėje, tolesnės eitynės iki aikštės operos ir baleto teatro rajone, paskui – nekontroliuojamas žmonių išėjimas pagal populiarių „Telegram“ kanalų raginimą, susirėmimų su teisėsaugininkais provokavimas. Galimi griežtesni scenarijai dalyvaujant tretiesiems asmenims, pakenkiant žmonių ir piliečių, būsiančių taip pat ir šių renginių rajone, sveikatai“, – pareiškė I. Cercelis.

Pagal antrą scenarijų, jo teigimu, numatoma pateikti paraišką organizuoti oficialius renginius Bangaloro aikštės rajone, planuojant „vėliau išvesti žmones į nesankcionuotą akciją su emociniu skatinimu centriniuose miesto rajonuose, provokuojant teisėsaugos organų veiksmus“.

„Pagal trečią scenarijų tuo atveju, jei paraiška nebus patenkinta, numatomi padėties stebėjimas,... orientavimasis į susirašinėjimo programėles, į koordinatorius ir vėlesnį raginimą dalyvauti nesankcionuotose akcijose, į susirėmimus su teisėsaugininkais centrinėje miesto dalyje“, – sakė I. Cercelis.

„Teroro aktai“

Be to, KGB vadovas pranešė, kad šalyje buvo planuojami teroro aktai, per kuriuos galėjo žūti daug gyventojų.

„Buvo planuojami teroristiniai aktai ir prieš valstybinių žinybų objektus, ir prieš atskirus pareigūnus, taip pat ir sukeliant daugelio gyventojų žūties pavojų. Deja, tai tiesa, tai toji reali tikrovė, kurioje šiuo metu gyvename. Ir mes imamės atitinkamų priemonių“, – pabrėžė I. Cercelis.

„Mūsų teritorijoje aptikta slėptuvių su dideliu sprogstamųjų medžiagų kiekiu. Pavyzdžiui, trotilo ten yra dešimtys kilogramų, yra daug sprogstamųjų užtaisų, daug specialių ginklų, skirtų žvalgybinei ir diversinei veiklai“, – tvirtino jis.

Pasak jo, KGB sulaikė „organizuotą, rimtą, profesionalią ginkluotą“ grupę, bet kol kas dėl tebevykstančio tyrimo jis negalįs paskelbti sulaikytųjų pavardžių ir jų sulaikymo aplinkybių.

„Tačiau pažadu, kad artimiausiu metu, kai baigsis tam tikri veiksmai, mūsų visuomenei bus pristatyti ir konkretūs asmenys, ir faktai“, – pridūrė I. Cercelis.