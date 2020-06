„Tai patys sunkiausi prezidento rinkimai net pačioje [kampanijos] pradžioje. Be to, nuo pat pirmųjų dienų tikslingai vykdoma kampanija su įstatymų pažeidimais“, – ketvirtadienį per CRK posėdį sakė L. Jermošina.

Jos nuomone, vyksta „suplanuota kampanija“ dėl dabartinio prezidento Aleksandro Lukašenkos diskreditavimo, ir valstybės vadovo priešininkai „jos nė neslepia“.

„Kalbu apie tam tikras politines jėgas, kurios veikia mūsų šalyje ir skleidžia melagingas naujienas. Tai ir yra ta pati klasių kova, apie kurią kalbėjo bolševikai“, – pažymėjo L. Jermošina.

Ji apkaltino valdžios oponentus žema kultūra. „Egzistuoja ydos žavesys. Būtent blogis yra žavus, nes jis skatina susidomėjimą, [o] dorybė visad nuobodi. Ir štai remiantis blogesniais dalykais, blogiu, būtent blogomis naujienomis vyksta visa ši antiagitacija, kurią matome ir pastebime“, – sakė CRK vadovė.

„Labai gaila, kad akivaizdžiai neaukštas virtinės valdžios oponentų kultūros lygis, taip pat ir tarp gyventojų, verčia juos tuo tikėti. Jie su malonumu tuo tiki, praryja ir, deja, nenori nieko kita klausytis. Iš to tikriausiai ir kyla tos įtemptos akimirkos, kurių niekada nebuvo per rinkimų kampanijas, iki šiol vykusias mūsų šalyje“, – pabrėžė L. Jermošina.

Baltarusijos prezidento rinkimai turi įvykti rugpjūčio 9 dieną.