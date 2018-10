Baltarusijoje viešintis Putinas apsilankė prezidento Lukašenkos tėviškėje

A. Lukašenka pakvietė Rusijos lyderį aplankyti jo tėviškę Aleksandrijos gyvenvietėje šiaurės rytiniame Šklovo rajone. Jiedu apžiūrėjo namą, kur augo būsimasis Baltarusijos vadovas ir pasivaikščiojo po kaimą.

Prezidentai taip pat atsigėrė iš šaltinio, kurio rentinį esą įrengė A. Lukašenkos senelis dailidė Trofimas. Šio šaltinio vanduo laikomas turinčiu gydomųjų savybių.

Abu lyderiai per šią ekskursiją važinėjosi modernizuotu sovietinių laikų „visureigiu“ GAZ-69, kurį vairavo A. Lukašenka.

Be to, V. Putinas Baltarusijos lyderio gimtajame name buvo vaišinamas baltarusiškais patiekalais – blynais ir krosnyje keptomis bulvinėmis bandomis. Baltarusiškos virtuvės patiekalų buvo ragaujama ir per valstybių vadovų pagrindinius pietus.