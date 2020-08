Baltarusijoje tęsiasi neramumai: Minske žmonės suformavo 5 km ilgio „solidarumo grandinę“, didžiosiose įmonėse – stichiniai mitingai

Kaip pranešama, akcijoje dalyvauja ne mažiau kaip 1 000 žmonių. Jie rankose laiko baltas gėles. Pro šalį važiuojantys automobiliai palaiko susirinkusiuosius garso signalais. Gatve, palei kurią išsirikiavę protestuotojai, važinėja motociklininkai su nacionalinėmis baltai raudonai baltomis Baltarusijos vėliavomis.

Maksimo Miltos video:







Kaip skebta anksčiau, ketvirtadienį Minske mitinguoja ir didžiausios Baltarusijos farmacijos įmonės „Belmedpreparatai“, vienos didžiausių Europoje keraminių plytelių gamintojos „Keramin“, įvairių statybos įmonių darbuotojai, rodo naujienų agentūros „Interfax“, kitų žiniasklaidos priemonių, susirašinėjimo platformos „Telegram“ kanalų ir liudininkų informacija.



„Laisvosios Europos radijo/Laisvės radijo“ (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) Baltarusijos redakcijos duomenimis, įmonėje „Keramin“ į protesto akciją susirinko apie 400 žmonių, įskaitant cechų ir rinkodaros vadovus.

Ketvirtadienį keli šimtai Baltarusijos Žodzinos mieste esančios „Belaz“ gamyklos darbininkų nutraukė darbą ir susirinko prie centrinio įėjimo į įmonę, reikalaudami paskelbti balsavimo Žodzinoje rezultatus, surengti sąžiningus Baltarusijos prezidento rinkimus ir išvesti iš miesto OMON būrius, praneša portalas „tut.by“.

Žmonės taip pat piktinosi tuo, kad gamyklos autobusais naudojosi milicija, sulaikydama protestuotojus.

„Belaz“ – karjerų savivarčių ir transporto įrangos kasybos ir statybos pramonei gamintoja. Gamykla įsikūrusi Minsko srities Žodzinos mieste. Jai priklauso 30 proc. pasaulinės itin didelės keliamosios galios karjerų savivarčių rinkos.

„Telegram“ kanaluose plinta vaizdo įrašas iš mitingo automobilių pramonės įmonėje MAZ.

Akcijoje prieš smurtą dalyvavo Minsko 1-osios, 4-osios ir 6-osios klinikinių ligoninių medikai, 1-osios stomatologijos poliklinikos darbuotojai. Žiniasklaidos priemonių turima informacija, protesto akciją planuoja ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai.

„Telegram“ kanalai taip pat praneša, kad vienos didžiausių Baltarusijoje statybos įmonių MAPID darbuotojai susirinko gatvėje priešais gamyklą.

Apie 11 val. gatvėje prie Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo kompanijos pastato susirinko baltai apsirengusios moterys su gėlėmis ir plakatais. Prie jų prisijungė statybvietėje kitapus gatvės dirbę statybininkai.

Kiek vėliau protestuotojai susirinko prie valstybinės televizijos ONT pastato.

Baltarusijos valstybinės filharmonijos darbuotojai taip pat surengė stichinį protestą ir atliko dainą „Magutny Boža“ („Didis Dieve“), laikomą neoficialiu Baltarusijos himnu.

Prie Nacionalinio meno muziejaus taip pat vyksta spontaniška akcija.

Sostinės centre katalikai ir stačiatikiai susirinko bendrai maldai aikštėje prie Šv. Dvasios soboro.

Be to, palei daugybę Minsko gatvių žmonės stovi išsirikiavę į „solidarumo grandines“. Apie mitingus taip pat pranešama iš įvairių šalies vietų.

Protestuodami prieš smurtą Baltarusijoje į gatves išėjo ir kunigai:

Minske daugiau kaip 130 medikų protestavo prieš smurtą

Daugiau kaip 130 medicinos darbuotojų baltais chalatais trečiadienį susirinko prie Minsko medicinos universiteto protestuoti prieš smurtą, pranešė žiniasklaida.

Portalas tut.by informavo, kad susirinkusieji rankose laiko plakatus su užrašais „Medikai prieš smurtą“ ir „Sustabdykite smurtą“.

Kaip pranešama, pas susirinkusiuosius išėjo sveikatos apsaugos ministras Uladzimiras Karanikas. Jis pasiūlė jiems susirinkti universiteto aktų salėje, bet medikai liko stovėti šalia Dzeržinskio prospekto.

Protestuojantys medikai ploja, jiems signalizuoja pro šalį važiuojantys automobiliai.

Gydytojai sako, kad jie susirinko spontaniškai, norėdami parodyti, kad „mes esame kartu“. Jie pažymi, kad yra prieš smurtą ir už taiką bei savitarpio pagalbą.

Tuo metu ministras U. Karanikas vadina šią akciją surežisuota.

Baltarusijos mokslininkai reikalauja, kad valdžia nutrauktų smurtą prieš protestuotojus

Daugiau kaip tūkstantis Baltarusijos mokslo įstaigų dėstytojų, mokslininkų ir darbuotojų paskelbė viešą pareiškimą, kuriame pareikalavo, kad valdžia nutrauktų smurtą prieš protestuotojus. Tai ketvirtadienį pranešė portalas „tut.by“.

„Mus giliai žeidžia ir piktina jėgos struktūrų veiksmai – jos pastarosiomis dienomis nepagrįstai naudoja beprecedenčio masto ir žiaurumo jėgą prieš tūkstančius taikių baltarusių“, - sakoma pareiškime.

Jame pabrėžiama, kad specialiųjų priemonių ir fizinės jėgos naudojimas per taikius protestus prieš neginkluotus žmones pažeidžia pilietines teises, numatytas konstitucijoje.

Mokslininkai pareikalavo „nutraukti smurtą prieš taikius baltarusius“. Jie taip pat paragino atlikti „nepriklausomą kiekvienos žiaurumo apraiškos tyrimą“.

Pareiškime abejojama oficialiais sekmadienį įvykusių Baltarusijos prezidento rinkimų rezultatais. „Mes netikime oficialiai paskelbtais balsavimo rezultatais ir esame nepatenkinti tuo, kaip vyko rinkimų kampanija“, - sakoma dokumente.

Pareiškimą pasirašė šimtai mokslo daktarų ir kandidatų, aspirantų ir magistrantų.

Baltarusijoje 2020 m. rugpjūčio 9 d. įvyko prezidento rinkimai. Oficialiais duomenimis, dabartinis valstybės vadovas Aliaksandras Lukašenka surinko 80,08 proc. balsų, opozicijos kandidatė Sviatlana Cichanouskaja – 10,09 proc.

Paskelbus balsavimo rezultatus, Minske ir kituose Baltarusijos miestuose prasidėjo masinės protesto akcijos, kurios virto susirėmimais su milicijos darbuotojais. Buvo sulaikyti tūkstančiai žmonių, daug protestuotojų nukentėjo.

Teisių aktyvistai reikalauja nutraukti sulaikytųjų kankinimą

Baltarusijos teisių gynimo organizacijos ketvirtadienį kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Jurijų Karajevą reikalaudamos nutraukti žiaurų elgesį su žmonėmis, sulaikytais per protestus.

„Mes, baltarusių teisių gynimo organizacijų atstovai, reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokius kankinimo ir žiauraus elgesio veiksmus sulaikant žmones... ir vežant juos į priverstinio sulaikymo vietas“, – sakoma kreipimesi, kuris buvo paskelbtas organizacijos „Pravovaja iniciativa“ („Teisinė iniciatyva“) tinklalapyje.

Be to, teisių gynėjai ragina išlaisvinti visus per demonstracijas sulaikytus asmenis, nes neįmanoma užtikrinti jiems humaniškų sulaikymo sąlygų, kurios atitiktų tarptautinius susitarimus ir Baltarusijos teisės aktus, taip pat ištirti visus atvejus, kai teisėsaugos pareigūnai žiauriai elgiasi ir kankina sulaikomus asmenis.

Teisių gynėjai remiasi informacija, kurią jie gauna iš žmonių, paleistų iš Pažeidėjų izoliacijos centro (PIC).

Iš jų „sužinota, kad sulaikytieji už dalyvavimą taikiuose protestuose 2020 metų rugpjūčio 9, 10 ir 11 dienomis yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis, daugelis yra kankinami. Žmonės sumušti, laikomi perpildytose kamerose: 40–50 žmonių kameroje, skirtoje tik 4–6 žmonėms, todėl neįmanoma miegoti naktį, žmonėms nepakanka oro ir vietos“, sakoma kreipimesi.

„Taip pat pranešama, kad žmonės nemaitinami, o dieną pabandžius prisėsti, juos ima mušti. Labai daug žmonių iš PIC išvežami greitosios pagalbos automobiliais... Yra daugybė įrodymų apie žiaurumą, smurtą ir nepagrįstą fizinės jėgos bei specialių priemonių naudojimą prieš žmones, kurie laikomi policijos nuovadų teritorijoje, kol bus surašyti reikiami procesiniai dokumentai“, – sako teisių gynėjai.

Jie pažymi, kad tokie veiksmai „laikytini žiauriu elgesiu ir kankinimais, kurie nėra leistini ir turi liautis“.

Kreipimąsi pasirašė 12 organizacijų, įskaitant Baltarusijos Helsinkio komitetą, Baltarusijos žurnalistų asociaciją ir teisių gynimo centrą „Viasna“.

Baltarusijoje nuo sekmadienio vyksta protestai, demonstrantų ir teisėsaugos pareigūnų susirėmimai. Protestuotojai nesutinka su oficialiai skelbiamais sekmadienį vykusių rinkimų rezultatais, kuriais remiantis, dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka su 80 proc. balsų užsitikrino šeštą kadenciją, o jo varžovė opozicijos kandidatė esą surinko 10,9 proc. balsų.

Opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti.

Bendras sulaikytųjų per protestus skaičius ketvirtadienio rytą siekė 6,7 tūkstančio. Per demonstracijas vienas žmogus žuvo, daugiau kaip 250 nukentėjusiųjų gydomi ligoninėse. Trečiadienio vakarą patvirtinta dar vieno protestuotojo, kuris buvo sulaikytas sekmadienį pietrytiniame Gomelio mieste, mirtis.