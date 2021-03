Baltarusijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad nuo pandemijos pradžios COVID-19 diagnozuota 317 631 šalies gyventojui.

Tuo metu pastarąją parą pasveiko 1 212 pacientų, o iki šiol pasveiko 308 216 žmonių.

Penktadienį Baltarusijoje nuo COVID-19 mirė 9 žmonės, o iš viso mirusiųjų skaičius išaugo iki 2 211.

Be to, per parą buvo atlikti 19 129 tyrimai dėl koronaviruso, o bendras atliktų tyrimų skaičius siekia 5 310 667.

2020 m. spalio 1 d. Baltarusija pradėjo skiepyti žmones rusiška „Sputnik V“ vakcina ir tapo pirmąja šalimi po Rusijos, kurioje oficialiai užregistruotas šis preparatas.

Gruodžio pabaigoje imta skiepyti medikus, o nuo kovo 15 d. – pedagogus ir socialinius darbuotojus.

Kovo 25 d. Baltarusijos bendrovė „Belmedpreparaty“ pradėjo „Sputnik V“ vakcinos gamybą.

Kovo viduryje šalies gyventojus taip pat imta skiepyti kinų įmonės „Sinopharm“ pagaminta vakcina.