Nuo epidemijos pradžios testais patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius padidėjo iki 73 208.

Ankstesnę dieną buvo užregistruoti 172 užsikrėtimo atvejai.

Per visą infekcijos plitimo laikotarpį šalyje mirė 721 koronavirusu užsikrėtęs asmuo, penkios mirtys patvirtintos per praėjusią parą. Pasak ministerijos, visi per praėjusią parą mirę žmonės sirgo lėtinėmis ligomis.

Per parą pasveiko 33 ligoninėse gydyti COVID-19 pacientai, o bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 71 916.