38 metų Dmitrijus Halko buvo sulaikytas balandžio 22-ąją, kai atvyko į Baltarusiją iš kaimyninės Ukrainos, kur gyveno pastaruosius metus. Praėjusių metų pabaigoje D. Halko buvo pareikšti kaltinimai Minske užpuolus milicininką, kai pareigūnai atvyko prie jo buto, vienam iš kaimynų pasiskundus dėl garsiai leidžiamos muzikos. Netrukus D. Halko išvyko iš Baltarusijos. Balandį jis nusprendė aplankyti sūnų ir buvo sulaikytas pasienyje. Žurnalistas neigia užpuolęs milicininką ir tvirtina, kad jo byla yra politiškai motyvuota. D. Halko rašė įvairiems leidiniams, tarp jų opozicijos tinklalapiui „Belorusskij partizan“ bei keliems nepriklausomiems portalams Ukrainoje. Organizacijos „Reporteriai be sienų“ (RSF) sudarytame Pasaulio žiniasklaidos laisvės indekse Baltarusija užima 155 vietą tarp 180 šalių.

